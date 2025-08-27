Baznas RI: Bantuan yang telah Dikirimkan ke Palestina Capai USD 5,7 Juta

Indonesia kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina( ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/nz)

BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Gaza, Palestina. Hingga kini, bantuan yang telah disalurkan sudah mencapai hampir 1.000 ton dengan nilai lebih dari USD 5,7 juta atau Rp93 miliar.

"Kita sudah membantu Palestina itu lebih dari 5,7 juta dolar AS. Sekarang yang sudah masuk itu hampir 1.000 ton," kata Ketua Baznas RI, Noor Achmad dalam acara Rakornas Baznas RI 2025 di Jakarta, dikutip Rabu (27/8).

Noor menjelaskan, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur Yordania dan Mesir. Bantuan-bantuan ini berupa makanan pokok serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di Gaza.

"Kemarin sampai tanggal 26 ini sudah masuk 80 ton melalui Yordania. Sekarang ini akan melalui Mesir. InsyaAllah ratusan ton akan masuk," ujarnya.

Selain bantuan logistik, Baznas juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang berupa pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Gaza. Dana sebesar Rp220 miliar saat ini telah tersedia dan masih utuh, sampai menunggu kondisi keamanan di Gaza membaik.

"Selagi nanti Gaza juga aman maka kita berupaya untuk membangun sekolahan dan rumah sakit dari Indonesia. Ini atas permintaan Pak Menteri Agama. Kalau sudah aman insyaallah kita akan upayakan untuk membangun perkampungan Indonesia di Gaza," tuturnya. (H-4)