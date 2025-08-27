Baznas RI: Bantuan yang telah Dikirimkan ke Palestina Capai USD 5,7 Juta

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI terus menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban perang di Gaza, Palestina. Hingga kini, bantuan yang telah disalurkan sudah mencapai hampir 1.000 ton dengan nilai lebih dari USD 5,7 juta atau Rp93 miliar.
"Kita sudah membantu Palestina itu lebih dari 5,7 juta dolar AS. Sekarang yang sudah masuk itu hampir 1.000 ton," kata Ketua Baznas RI, Noor Achmad dalam acara Rakornas Baznas RI 2025 di Jakarta, dikutip Rabu (27/8).
Noor menjelaskan, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur Yordania dan Mesir. Bantuan-bantuan ini berupa makanan pokok serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan di Gaza.
"Kemarin sampai tanggal 26 ini sudah masuk 80 ton melalui Yordania. Sekarang ini akan melalui Mesir. InsyaAllah ratusan ton akan masuk," ujarnya.
Selain bantuan logistik, Baznas juga menyiapkan langkah strategis jangka panjang berupa pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan di Gaza. Dana sebesar Rp220 miliar saat ini telah tersedia dan masih utuh, sampai menunggu kondisi keamanan di Gaza membaik.
"Selagi nanti Gaza juga aman maka kita berupaya untuk membangun sekolahan dan rumah sakit dari Indonesia. Ini atas permintaan Pak Menteri Agama. Kalau sudah aman insyaallah kita akan upayakan untuk membangun perkampungan Indonesia di Gaza," tuturnya. (H-4)
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI telah menyiapkan 800 ton bantuan pangan untuk masyarakat Palestina. Sebanyak 80 ton bantuan pangan akan dikirimkan melalui jalur airdrop
Anak-anak yatim di Gaza Palestina mendapat bantuan agar bisa merasakan kebahagiaan yang sama seperti saudara-saudara mereka di Indonesia.
Gandum dan selimut menjadi kebutuhan mendesak bagi pengungsi yang tinggal di tenda-tenda darurat dengan persediaan makanan yang semakin menipis.
MUHAMMADIYAH tengah melakukan proses pembuatan tenda hunian sementara (huntara) berupa tenda tahan api yang akan dikirimkan ke Palestina.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Baznas International Forum (BIF) yang digelar pada November 2024 lalu.
Koordinasi yang baik antara BAZNAS dan pemerintah daerah juga akan menghindari tumpang tindih program dan memastikan disribusi zakat yang adil dan merata
KETUA Umum MUI Anwar Iskandar bersama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad secara resmi meluncurkan buku tentang kiprah keislaman Prabowo.
BAZNAS RI resmi meluncurkan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa di seluruh Indonesia untuk mengoptimalkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS).
BAZNAS RI resmi meluncurkan Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) sebagai upaya memperkuat peran amil dari pusat hingga desa.
Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, mengapresiasi peran BAZNAS dalam membantu negara melindungi fakir miskin dan mempercepat pencapaian tujuan bernegara.
