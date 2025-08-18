Dapat Restu Israel, Indonesia Airdrop Bantuan ke Gaza

Paket bantuan dijatuhkan melalui udara di Jalur Gaza.(Xinhua)

KANTOR Perdana Menteri Israel memberikan izin khusus kepada Indonesia untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui jalur udara ke Gaza, demikian menurut laporan lembaga penyiaran publik Kan.

Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, menjadi salah satu dari sejumlah negara yang ikut serta dalam pengiriman bantuan tersebut.

"Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengundang semua negara yang meminta bantuan pengiriman makanan melalui udara ke Gaza untuk bergabung dalam upaya kemanusiaan," kata seorang pejabat diplomatik kepada Kan seperti dikutip Times of Israel, Senin (18/8).

Menurut keterangan IDF, pesawat dari Yordania, Uni Emirat Arab, Jerman, Belgia, Prancis, Italia, Belanda, serta untuk pertama kalinya Denmark dan Indonesia, menjatuhkan total 161 palet bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza pada hari ini. Setiap palet berisi sekitar satu ton makanan.

Israel kembali membuka jalur pengiriman bantuan melalui udara sejak 26 Juli, menyusul meningkatnya kritik internasional terkait krisis kelaparan yang meluas di Gaza.

Meskipun demikian, mekanisme ini hanya mampu menyalurkan sebagian kecil dibandingkan bantuan yang bisa masuk melalui jalur darat. Selain itu, metode pengiriman udara juga menimbulkan risiko bagi warga sipil, karena paket bantuan berpotensi jatuh dan menimpa mereka. (Fer/I-1)