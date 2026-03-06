Tim Indonesia Tetap ke Swiss Terbuka 2026 meski Konflik Iran Ganggu Jalur Udara

PP PBSI memastikan tim nasional tetap diberangkatkan untuk berlaga di turnamen Swiss Terbuka 2026.(Dok. PBSI)

PENGURUS Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) memastikan tim nasional tetap diberangkatkan untuk berlaga di turnamen Swiss Terbuka 2026. Keputusan ini diambil meskipun eskalasi konflik timur tengah mengganggu stabilitas jalur penerbangan komersial di kawasan Timur Tengah.

Sekretaris Jenderal PBSI, Ricky Soebagdja, menjelaskan bahwa situasi geopolitik tersebut memaksa tim Indonesia menempuh rute perjalanan yang lebih panjang. Strategi mitigasi dilakukan dengan mengalihkan rute transit utama melalui Istanbul, Turki, demi menjamin keamanan seluruh personel.

"Kami memastikan tim Indonesia yang akan berangkat dari Jakarta menuju Swiss berada dalam kondisi aman dan siap menjalani perjalanan panjang ini," ujar Ricky dalam keterangan resminya, Jumat (6/3).

Jadwal Keberangkatan dan Rute Transit Istanbul

Rombongan atlet dan ofisial dijadwalkan bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Sabtu (7/3). Untuk efisiensi logistik, tim dibagi ke dalam dua kelompok terbang (kloter) menggunakan maskapai Turkish Airlines:

Kloter 1: Pukul 21.05 WIB

Kloter 2: Pukul 23.45 WIB

Kedua kelompok tersebut akan melakukan transit di Istanbul sebelum melanjutkan penerbangan menuju Basel, Swiss. PBSI menekankan bahwa kesehatan dan kesiapan mental atlet menjadi prioritas utama mengingat durasi perjalanan yang lebih lama dari biasanya.

"Kami berharap seluruh pemain dan ofisial dapat menjalani perjalanan dengan baik, segera beradaptasi dengan kondisi di sana, dan mempersiapkan diri secara optimal untuk menghadapi turnamen Swiss Open," tambah peraih medali emas Olimpiade Atlanta 1996 tersebut.

Target di Swiss Terbuka 2026

Turnamen Swiss Terbuka 2026 dijadwalkan berlangsung pada 10-15 Maret di St. Jakobshalle, Basel. Sebagai turnamen kategori BWF World Tour Super 300, ajang ini menjadi panggung penting bagi atlet Indonesia untuk meraup poin ranking dunia.

Turnamen ini menawarkan total hadiah sebesar US$250 ribu atau setara dengan kurang lebih Rp4,2 miliar. Kehadiran tim Indonesia di tengah tantangan logistik global ini menunjukkan komitmen tinggi PBSI dalam menjaga prestasi bulu tangkis di kancah internasional.

Informasi Turnamen:

Nama Turnamen Swiss Open 2026 (BWF Super 300) Lokasi St. Jakobshalle, Basel, Swiss Tanggal 10 - 15 Maret 2026 Total Hadiah USD 250.000 (± Rp4,2 Miliar)

