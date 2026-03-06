Wakil Indonesia Terhenti di Perempat Final All England 2026, Putri KW dan Alwi Farhan Akui Banyak Kekurangan

Putri KW.(dok.PBSI)

SEBANYAK empat wakil Indonesia harus menghentikan langkah di perempat final All England 2026 setelah kalah dari lawan masing masing di Utilita Arena Birmingham, Jumat (6/3).

Perjalanan wakil Indonesia di babak delapan besar turnamen bulu tangkis All England 2026 tidak berlanjut. Empat pasangan dan pemain tunggal Merah Putih yang tampil pada Jumat (6/3) harus mengakui keunggulan lawan masing masing.

Pada sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani yang menjadi unggulan keenam kalah dari unggulan pertama asal Korea Selatan, An Se Young. Putri menyerah dua gim langsung dengan skor 11-21, 14-21.

Putri mengakui masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki ketika menghadapi pemain elite dunia. "Tadi benar-benar dari konsistensi sama berpikir di lapangannya harus benar-benar kuat dan saya belum berhasil melakukan itu. Jadi bisa kayak 2-3 poin lalu hilangnya banyak banget," ujar Putri dalam keterangannya.

Ia juga menilai permainan An Se Young semakin sulit diatasi setelah keduanya beberapa kali bertemu di berbagai turnamen. "Kami sudah sering bertemu dan pasti belajar kebagusan, kelemahan masing-masing. An Se Young pasti belajar dan begitu juga saya. Tapi cara mematikan dia yang saya belum menemukan lagi caranya," sebutnya.

Meski tersingkir, Putri menyebut pengalaman menghadapi pemain nomor satu dunia menjadi pelajaran penting. Di sektor tunggal putra, Alwi Farhan juga harus menghentikan langkah setelah kalah dari unggulan kedua asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn, dengan skor 17-21, 12-21. Alwi mengakui performanya belum maksimal meski sempat memulai gim pertama dengan cukup baik.

"Pertama-tama mengucap syukur alhamdulillah walau saya tidak terlalu puas dengan performa saya hari ini. Sebenarnya dari start game pertama sudah benar, tapi dari mulai interval pertama Kunlavut berubah pola dan saya kurang bisa antisipasi dengan lebih cepat. Itu kesalahan saya."

Dari sektor ganda putra, pasangan Muhammad Rian Ardianto/Rahmat Hidayat juga tersingkir setelah kalah dari wakil Tiongkok, Chen Bo Yang/Liu Yi dengan skor 16-21, 10-21.

Sementara itu di nomor ganda campuran, Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah harus mengakui keunggulan pasangan Tiongkok, Guo Xin Wa/Chen Fang Hui dengan skor 17-21, 21-18, 15-21. (Ndf/P-3)