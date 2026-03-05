All England 2026: Putri Kusuma Wardani Melaju ke Perempat Final, Jojo Terhenti

Tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani di ajang All England 2026.(Dok. PBSI)

LANGKAH tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, belum terbendung pada ajang All England 2026. Pemain unggulan keenam tersebut sukses mengamankan tiket perempat final setelah menundukkan wakil Korea Selatan, Kim Ga Eun, lewat pertarungan dua gim langsung 25-23 dan 21-15 di Utilita Arena Birmingham, Rabu (4/3) waktu setempat.

Di babak delapan besar, ia berpotensi menghadapi tantangan berat dari ratu bulu tangkis dunia, An Se-young. Menanggapi laga krusial tersebut, Putri mengaku ingin tampil tanpa beban dan bertekad mengejar setiap bola sebelum menyentuh lapangan.

"(Bertemu) An Se Young pastinya saya ingin bermain nothing to lose, pasti juga penasaran karena sudah banyak ketemu saya hanya bisa mengambil satu gim. Saya tidak mau banyak berpikir, yang penting sebelum shuttlecock jatuh harus dikejar," ujar Putri dalam keterangannya.

Mengenai jalannya laga melawan Kim Ga Eun, Putri menyebut lawannya tersebut memberikan perlawanan yang ulet. Ia juga mewaspadai variasi pukulan atas dan permainan net Kim yang tajam. Kondisi lapangan di Birmingham sendiri dinilai tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan saat sesi latihan.

"Kim Ga Eun juga melakukan permainan yang terbaik, dia nggak gampang mati. Dari permainan Kim Ga Eun juga tidak banyak berubah, dia masih mengandalkan pukulan atas dan pukulan kecilnya. Itu cukup menyulitkan karena enggak kelihatan dan sangat tajam jadi saya coba untuk batasi itu," tambahnya.

Sayangnya, keberhasilan di sektor tunggal putri tidak diikuti oleh tunggal putra. Unggulan keempat, Jonatan Christie, atau yang akrab disapa Jojo, harus mengangkat koper lebih awal dari turnamen bulu tangkis tertua di dunia tersebut.

Jojo dipaksa mengakui keunggulan wakil Taiwan, Lin Chun-Yi, dalam dua gim langsung dengan skor 19-21 dan 12-21. (H-3)