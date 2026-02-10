Indonesia Terbuka Super 1000 Terapkan Durasi 11 Hari untuk Prestise Global dan Sportainment

Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Khoerun Nadif Rahmat
10/2/2026 17:25
ilustrasi Indonesia Terbuka.(dok.PBSI)

PENERAPAN durasi 11 hari pada turnamen Indonesia Terbuka level Super 1000 merupakan komitmen Indonesia dalam mendukung pengembangan bulu tangkis dunia yang dicanangkan BWF.

Meski berdampak pada kenaikan biaya operasional, langkah itu dinilai sebagai investasi strategis untuk menjaga prestise turnamen tanah air di kancah global.

"PBSI memandang hal ini sebagai investasi jangka panjang untuk mempertahankan posisi Indonesia Open sebagai turnamen premier dunia, sekaligus menghadirkan standar penyelenggaraan yang sejalan dengan arah global BWF," kata Kabid Luar Negeri PP PBSI, Bambang Roedyanto dalam keterangannya Selasa (10/2).

Baca juga : Indonesia Masters 2026 Jadi Uji Coba Aturan Baru 'Time Clock' 25 Detik

Bambang juga menjelaskan bahwa format baru tersebut memberikan nilai tambah yang signifikan, terutama dari sisi atlet.

Jumlah peserta nomor tunggal kini bertambah dari 32 menjadi 48 pemain dengan sistem setengah kompetisi hingga babak 16 besar.

"Membuka peluang yang lebih luas bagi atlet untuk tampil di level tertinggi," ujar Bambang.

Baca juga : BWF Setujui Permintaan PBSI untuk Proteksi Poin Peringkat Daniel Marthin

Selain menambah jam terbang atlet, durasi yang lebih panjang dengan penggunaan hanya dua lapangan memberikan keuntungan dari aspek kebugaran. Atlet memiliki waktu pemulihan yang lebih panjang demi menjaga kualitas permainan.

Di luar urusan teknis lapangan, PBSI juga akan memperkuat elemen sportainment untuk memikat penonton. Penyelenggaraan yang lebih lama memungkinkan adanya berbagai aktivasi hiburan di area turnamen.

Bambang menekankan bahwa hal ini krusial untuk memperluas jangkauan popularitas bulu tangkis. "Sportainment menjadi bagian penting untuk menghadirkan pengalaman menonton yang lebih menarik," ungkapnya.

Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik Indonesia Terbuka tidak hanya sebagai ajang olahraga, tetapi juga hiburan kelas dunia yang sejalan dengan standar global BWF. (Ndf/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
