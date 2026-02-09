BWF World Tour 2027-2030: Denmark Open Jadi Super 1000, Jadwal Turnamen Makin Padat

Logo BWF.(dok.PB Djarum)

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi menggebrak panggung internasional dengan melakukan transformasi besar-besaran untuk siklus 2027-2030. Langkah strategis itu mencakup penambahan jumlah turnamen menjadi 36 ajang dalam setahun, peningkatan status Denmark Open menjadi level Super 1000, hingga perubahan format kompetisi guna mendongkrak nilai komersial dan pengalaman penggemar global.

Perubahan signifikan ini menandai era baru bulu tangkis modern. Jika sebelumnya kalender tur dunia hanya berkisar antara 26 hingga 31 turnamen, mulai 2027 para pebulu tangkis elite akan menghadapi jadwal yang jauh lebih padat. Hal ini dipicu oleh integrasi penuh level Super 100 ke dalam rangkaian BWF World Tour.

Salah satu poin krusial dalam pengumuman tersebut adalah naiknya kasta Denmark Open. Turnamen bergengsi di Eropa ini kini sejajar dengan Malaysia Open, All England, Indonesia Open, dan China Open sebagai bagian dari deretan elite Super 1000.

Tak hanya status, durasi penyelenggaraan untuk level tertinggi ini pun diperpanjang menjadi 11 hari yang mencakup dua akhir pekan. Format pertandingan juga dirombak; sektor tunggal akan diikuti 48 peserta dengan sistem fase grup sebelum masuk babak gugur, sementara sektor ganda tetap menggunakan sistem gugur dengan 32 pasangan.

Transformasi itu juga menyasar turnamen mayor. Kejuaraan Dunia akan mengadopsi fase grup untuk memastikan setiap atlet bertanding minimal dua kali. Sementara itu, ajang beregu seperti Piala Sudirman serta Piala Thomas & Uber akan melibatkan lebih banyak tim untuk memperluas representasi negara.

Seiring dengan bertambahnya intensitas kompetisi, total hadiah uang tahunan diproyeksikan melonjak hingga mencapai USD 26,9 juta atau sekitar Rp426 miliar.

Presiden BWF, Khunying Patama Leeswadtrakul, menegaskan bahwa langkah berani ini diambil agar bulu tangkis tetap relevan bagi generasi mendatang.

"Kami tidak hanya membentuk serangkaian turnamen, kami membentuk budaya, identitas, dan peluang. Bulu tangkis harus imersif, cerdas, dan tak terlupakan," tegas Leeswadtrakul dikutip dari laman resmi BWF.

Daftar Tuan Rumah BWF World Tour 2027-2030:

- Super 1000: Tiongkok, Denmark, Inggris, Indonesia, Malaysia.

- Super 750: Tiongkok, Prancis, Hong Kong, India, Jepang.

- Super 500: Australia, Jerman, Finlandia, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Tailan.

- Super 300: Kanada, Taiwan, Prancis, Jerman, Makau, Swiss, Tailan, Amerika Serikat.

- Super 100: Tiongkok, Taiwan, India, Indonesia, Malaysia, Belanda, Filipina, Vietnam. (Ndf/P-3)