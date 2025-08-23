Headline
Kementerian Haji Terdesak Tenggat

Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

An Se-young Bicara Tekanan dan Cara Bangkit di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Khoerun Nadif Rahmat
23/8/2025 15:56
An Se-young Bicara Tekanan dan Cara Bangkit di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025
An Se-young.(AFP/WANG ZHAO)

ATLET bulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-young kembali menjadi pusat perhatian jelang Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang akan digelar di Adidas Arena, Paris pada 25-31 Agustus 2025.

An akan datang dengan status juara bertahan, sekaligus pemegang peringkat satu dunia. Namun, ia mengaku tantangan terbesar bukan dari lawan di lapangan, melainkan dirinya sendiri.

“Semua lawan adalah ancaman, tapi ancaman terbesar sebenarnya diri saya sendiri,” ujar An dikutip dari laman resmi BWF.

Baca juga : Gregoria Keluhkan Kondisi Lapangan BWF World Tour Finals 2024

Pada babak pertama, ia akan berhadapan dengan wakil Belgia peringkat 101 dunia, Clara Lassaux. Meski kerap terlihat tenang dan penuh percaya diri di lapangan, An mengakui bahwa rasa gugup dan tekanan selalu menyertainya.

"Saya merasa gugup dan tertekan, tapi berusaha tidak menunjukkannya. Justru belajar menikmati emosi itu adalah bagian dari proses," ungkapnya.

Persiapan An menuju Paris sempat terganggu cedera lutut yang membuatnya mundur di semifinal China Terbuka bulan lalu. Beruntung, kondisi fisiknya kini membaik. 

Baca juga : Undian Grup BWF World Tour Finals 2024 Resmi Diumumkan

"Lutut saya sudah jauh membaik, hampir 100 persen pulih. Latihan intens tetap bisa saya jalani bersama tim nasional," katanya.

Hasil undian menempatkan An di jalur yang cukup berat. Ia berpotensi bertemu sejumlah rival tangguh, mulai dari Gregoria Mariska Tunjung, Michelle Li, hingga kompatriotnya, Sim Yu Jin. 

"Di Kejuaraan Dunia tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Saya hanya perlu menghadapi mereka satu per satu," ucapnya.

Paris sendiri menyimpan kenangan manis baginya. Tahun lalu, ia meraih emas Olimpiade pertamanya dan menjuarai Prancis Terbuka di kota ini. Meski demikian, ia enggan terlena dengan pencapaian tersebut.

"Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan tahun ini. Saya hanya ingin menunjukkan persiapan terbaik, dan hasilnya akan mengikuti," tegasnya. (I-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Budi Ernanto
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved