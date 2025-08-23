An Se-young Bicara Tekanan dan Cara Bangkit di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
ATLET bulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-young kembali menjadi pusat perhatian jelang Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang akan digelar di Adidas Arena, Paris pada 25-31 Agustus 2025.
An akan datang dengan status juara bertahan, sekaligus pemegang peringkat satu dunia. Namun, ia mengaku tantangan terbesar bukan dari lawan di lapangan, melainkan dirinya sendiri.
“Semua lawan adalah ancaman, tapi ancaman terbesar sebenarnya diri saya sendiri,” ujar An dikutip dari laman resmi BWF.
Pada babak pertama, ia akan berhadapan dengan wakil Belgia peringkat 101 dunia, Clara Lassaux. Meski kerap terlihat tenang dan penuh percaya diri di lapangan, An mengakui bahwa rasa gugup dan tekanan selalu menyertainya.
"Saya merasa gugup dan tertekan, tapi berusaha tidak menunjukkannya. Justru belajar menikmati emosi itu adalah bagian dari proses," ungkapnya.
Persiapan An menuju Paris sempat terganggu cedera lutut yang membuatnya mundur di semifinal China Terbuka bulan lalu. Beruntung, kondisi fisiknya kini membaik.
"Lutut saya sudah jauh membaik, hampir 100 persen pulih. Latihan intens tetap bisa saya jalani bersama tim nasional," katanya.
Hasil undian menempatkan An di jalur yang cukup berat. Ia berpotensi bertemu sejumlah rival tangguh, mulai dari Gregoria Mariska Tunjung, Michelle Li, hingga kompatriotnya, Sim Yu Jin.
"Di Kejuaraan Dunia tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Saya hanya perlu menghadapi mereka satu per satu," ucapnya.
Paris sendiri menyimpan kenangan manis baginya. Tahun lalu, ia meraih emas Olimpiade pertamanya dan menjuarai Prancis Terbuka di kota ini. Meski demikian, ia enggan terlena dengan pencapaian tersebut.
"Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan tahun ini. Saya hanya ingin menunjukkan persiapan terbaik, dan hasilnya akan mengikuti," tegasnya. (I-3)
Kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan.
Anthony berkomitmen untuk memaksimalkan latihan demi mengembalikan performa terbaiknya jelang Kejuaraan Dunia.
TIM para bulu tangkis Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong 10 medali dalam ajang British & Irish Para Badminton International 2025 yang berlangsung di Cardiff, Wales.
Para peserta Kejuaraan Dunia datang dari 86 negara.
Kejuaraan dunia akan diikuti sekitar 60-80 negara anggota FIAS.
Fadia dan Lanny akan dipisah setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Fadia akan kembali berpasangan dengan Apriyani Rahayu, sedangkan Lanny akan berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, kembali ambil bagian dalam Turnamen Bulu Tangkis DPRD DKI Jakarta Cup yang digelar oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
Faathir/Devin mengalahkan rekan senegara mereka, Dexter Farrel/Wahyu Agung Prasetyo, dua gim langsung 21-5 dan 21-11 di laga final Thailand International Challenge 2025.
Setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.
Sepanjang musim ini, Leo/Bagas telah sembilan kali turun dalam turnamen. Hasil terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Super 1000 All England (11-16 Maret).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved