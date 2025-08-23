An Se-young Bicara Tekanan dan Cara Bangkit di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

An Se-young.(AFP/WANG ZHAO)

ATLET bulu tangkis tunggal putri Korea Selatan, An Se-young kembali menjadi pusat perhatian jelang Kejuaraan Dunia BWF 2025 yang akan digelar di Adidas Arena, Paris pada 25-31 Agustus 2025.

An akan datang dengan status juara bertahan, sekaligus pemegang peringkat satu dunia. Namun, ia mengaku tantangan terbesar bukan dari lawan di lapangan, melainkan dirinya sendiri.

“Semua lawan adalah ancaman, tapi ancaman terbesar sebenarnya diri saya sendiri,” ujar An dikutip dari laman resmi BWF.

Pada babak pertama, ia akan berhadapan dengan wakil Belgia peringkat 101 dunia, Clara Lassaux. Meski kerap terlihat tenang dan penuh percaya diri di lapangan, An mengakui bahwa rasa gugup dan tekanan selalu menyertainya.

"Saya merasa gugup dan tertekan, tapi berusaha tidak menunjukkannya. Justru belajar menikmati emosi itu adalah bagian dari proses," ungkapnya.

Persiapan An menuju Paris sempat terganggu cedera lutut yang membuatnya mundur di semifinal China Terbuka bulan lalu. Beruntung, kondisi fisiknya kini membaik.

"Lutut saya sudah jauh membaik, hampir 100 persen pulih. Latihan intens tetap bisa saya jalani bersama tim nasional," katanya.

Hasil undian menempatkan An di jalur yang cukup berat. Ia berpotensi bertemu sejumlah rival tangguh, mulai dari Gregoria Mariska Tunjung, Michelle Li, hingga kompatriotnya, Sim Yu Jin.

"Di Kejuaraan Dunia tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Saya hanya perlu menghadapi mereka satu per satu," ucapnya.

Paris sendiri menyimpan kenangan manis baginya. Tahun lalu, ia meraih emas Olimpiade pertamanya dan menjuarai Prancis Terbuka di kota ini. Meski demikian, ia enggan terlena dengan pencapaian tersebut.

"Kesuksesan di masa lalu tidak menjamin kesuksesan tahun ini. Saya hanya ingin menunjukkan persiapan terbaik, dan hasilnya akan mengikuti," tegasnya. (I-3)