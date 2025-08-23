Fadia Ingin Raih yang Terbaik Bersama Lanny di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Ganda putri Indonesia Lanny Tria Mayasari/Siti Fadia Silva Ramadhanti(X @INABadminton)

PEBULU tangkis ganda putri Indonesia, Siti Fadia Silva Ramadhanti, menargetkan pencapaian lebih baik di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Paris, Prancis, 25-31 Agustus, yang akan menjadi penampilan terakhirnya bersama Lanny Tria Mayasari.

Fadia dan Lanny akan dipisah setelah turnamen ini. Fadia akan kembali berpasangan dengan Apriyani Rahayu, sedangkan Lanny akan berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi. Karena itu, Fadia berharap bisa menutup kebersamaannya dengan Lanny dengan prestasi manis.

"Pertandingan terakhir bareng Lanny, jadi kami ingin kasih yang terbaik dan menikmati setiap babak yang kami lakoni. Targetnya ambil medali, dan saya berharap bisa upgrade medali dari pencapaian sebelumnya," ujar Fadia, dikutip dari keterangan resmi PBSI di Jakarta, Jumat (22/8).

Bagi Fadia, ini menjadi penampilan keempat di Kejuaraan Dunia dengan pasangan yang berbeda.

Fadia debut pada 2018 bersama Agatha Imanuela dan terhenti di putaran pertama, lalu pada 2022 dengan Ribka Sugiarto hingga putaran kedua. Puncaknya pada 2023 ketika bersama Apriyani Rahayu berhasil meraih medali perak.

"Persiapannya sudah cukup bagus setelah dari Jepang, recovery juga berjalan lancar, dan kondisi saya dalam keadaan prima," kata dia.

Adapun bagi Lanny, turnamen ini menjadi Kejuaraan Dunia keduanya setelah pada edisi 2023 terhenti di putaran kedua bersama Ribka Sugiarto. (Ant/Z-1)