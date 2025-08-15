Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto(MI/RAMDANI)

GANDA putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto menargetkan gelar juara di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di Paris, Prancis, pada 25-31

Agustus, sebagai penutup perjalanan duet mereka selama 11 tahun.

"Target pribadi saya tentu ingin manis di akhir setelah 11 tahun berpasangan. Ingin juara dunia karena itu belum pernah kami raih," kata Fajar di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis (14/8).

Ambisi mereka besar, terutama karena ajang ini berpotensi menjadi penampilan terakhir mereka sebagai pasangan.

Setelah Paris, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Kedua pasangan baru itu dijadwalkan tampil di Super 750 Tiongkok Masters (16-21 September) dan Super 500 Korea Terbuka (23-28 September).

"Kami ingin memberikan yang terbaik. Persiapan sejauh ini fokus pada fisik dan mental, menjaga konsentrasi dengan sisa waktu yang ada. Namun kami juga berusaha agar ambisi ini tidak menjadi beban," kata Rian.

Target juara dunia ini juga merupakan motivasi tambahan dari pelatih ganda putra Pelatnas PBSI, Antonius Budi Ariantho, untuk mendorong mereka tampil maksimal.

Sepanjang perjalanan mereka, prestasi terbaik Fajar/Rian di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah meraih perunggu pada 2019 dan 2022.

Pada 2019, mereka kalah di semifinal dari Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan dengan skor 16-21, 21-15, dan 10-21. Kemudian pada 2022, kembali terhenti di babak empat besar oleh Ahsan/Hendra, 21-23, 21-12, dan 16-21.

Adapun pada edisi tahun ini, Fajar/Rian mendapat keuntungan langsung melaju ke babak kedua. Meski demikian, keduanya tetap waspada menghadapi lawan-lawan tangguh.

"Melihat hasil undian, tidak ada yang mudah. Kami harus fokus sejak awal, langkah demi langkah," ujar Fajar. (Ant/Z-1)