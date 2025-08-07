Ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto(MI/RAMDANI)

GANDA putra bulu tangkis Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto tetap ditargetkan menjadi juara pada Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis

2025, meski keduanya akan berpisah setelah turnamen yang bergulir di Paris, Prancis, pada 25-31 Agustus tersebut.

"Ya tetap, targetnya harus juara. Kami setiap turnamen memang harus juara, walaupun selanjutnya dipisah. Secara profesional tetap harus

mengejar hasil terbaik," ujar pelatih ganda putra Pelatnas PBSI Antonius Budi Ariantho, Rabu (6/8).

Bagi Fajar/Rian, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 bisa menjadi yang terakhir sebagai pasangan tetap setelah 11 tahun bersama.

Selepas itu, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Kedua pasangan baru itu dijadwalkan tampil di turnamen Super 750 Tiongkok Masters (16-21 September) dan Super 500 Korea Terbuka (23-28 September).

Anton menegaskan semangat untuk menjadi juara tidak hanya ditanamkan kepada Fajar/Rian, tetapi juga kepada pasangan lainnya seperti Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana.

Sementara itu, Rian memilih untuk tidak menetapkan ekspektasi yang terlalu tinggi menjelang turnamen terakhirnya bersama Fajar.

"Ekspektasinya tidak mau terlalu tinggi. Apalagi Fajar kemarin baru juara juga (bersama Fikri). Saya tidak mau terbebani," kata Rian.

Meski begitu, Rian tetap ingin memberikan penampilan maksimal demi menutup kerja sama panjangnya dengan hasil terbaik.

"Yang pasti, ingin mempersiapkan diri lebih baik. Semoga bisa diberikan hasil yang maksimal," pungkas Rian. (Ant/Z-1)