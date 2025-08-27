Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
GANDA putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana langsung mengalihkan fokus untuk bisa revans saat menghadapi unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9 di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8).
"Lawan sebenarnya cukup baik, apalagi mereka tuan rumah, tetapi kami memang terus mau menekan dan tidak mau lengah dari awal," ujar
Leo dalam keterangan resmi PP PBSI setelah pertandingan.
Selain faktor lawan, Leo mengungkapkan kondisi lapangan yang berbeda dari saat latihan juga menjadi tantangan tersendiri.
"Dari segi angin dan shuttlecock terasa lebih kencang," ungkap Leo.
Berkat kemenangan itu, Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan yang juga unggulan teratas, Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang melangkah ke babak ketiga setelah mengalahkan wakil Singapura Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dua gim langsung 21-17 dan 21-12.
Pertemuan tersebut menjadi laga ulangan final All England 2025. Kala itu, Leo/Bagas harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari ganda Negeri Ginseng dengan skor 19-21 dan 19-21.
"Di final All England kami kalah, jadi kali ini ingin membalas kekalahan. Apalagi mereka sekarang peringkat satu dunia, tentunya ini jadi motivasi besar buat kami untuk tampil sebaik mungkin," pungkas Bagas. (Ant/Z-1)
Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki di babak kedua.
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
Ana/Tiwi menyingkirkan wakil Skotlandia Julie Macpherson/ Clara Torrance dua gima langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Adidas Arena, Paris.
Anthony Sinisuka Ginting tersingkir di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah takluk dari oma Junior Popov, lewat pertarungan sengit tiga gim 18-21, 21-19, dan 23-25.
Faathir/Devin mengalahkan rekan senegara mereka, Dexter Farrel/Wahyu Agung Prasetyo, dua gim langsung 21-5 dan 21-11 di laga final Thailand International Challenge 2025.
Setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.
Sepanjang musim ini, Leo/Bagas telah sembilan kali turun dalam turnamen. Hasil terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Super 1000 All England (11-16 Maret).
Bagi Fajar/Rian, Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 bisa menjadi yang terakhir sebagai pasangan tetap setelah 11 tahun bersama.
Sabar/Reza melaju ke semifinal Makau Terbuka setelah mengalahkan pasangan ganda campuran negara, Choi Sol Gyu (Korea Selatan)/Goh V Shem (Malaysia), dengan skor 21-18 dan 21-13.
