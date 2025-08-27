Headline
Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Leo/Bagas Ingin Revans Kim Won Ho/Seo Seung Jae di Putaran Kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis

Basuki Eka Purnama
27/8/2025 05:20
Leo/Bagas Ingin Revans Kim Won Ho/Seo Seung Jae di Putaran Kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis
Ganda putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana(X @INABadminton)

GANDA putra Indonesia Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana langsung mengalihkan fokus untuk bisa revans saat menghadapi unggulan pertama asal Korea Selatan Kim Won Ho/Seo Seung Jae di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.

Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9 di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8).

"Lawan sebenarnya cukup baik, apalagi mereka tuan rumah, tetapi kami memang terus mau menekan dan tidak mau lengah dari awal," ujar
Leo dalam keterangan resmi PP PBSI setelah pertandingan.

Baca juga : Leo/Bagas Belajar dari Turnamen Sebelumnya Jepang Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Selain faktor lawan, Leo mengungkapkan kondisi lapangan yang berbeda dari saat latihan juga menjadi tantangan tersendiri.

"Dari segi angin dan shuttlecock terasa lebih kencang," ungkap Leo.

Berkat kemenangan itu, Leo/Bagas akan berhadapan dengan pasangan Korea Selatan yang juga unggulan teratas, Kim Won Ho/Seo Seung Jae yang melangkah ke babak ketiga setelah mengalahkan wakil Singapura Eng Keat Wesley Koh/Junsuke Kubo dua gim langsung 21-17 dan 21-12.

Pertemuan tersebut menjadi laga ulangan final All England 2025. Kala itu, Leo/Bagas harus puas menjadi runner-up setelah kalah dari ganda Negeri Ginseng dengan skor 19-21 dan 19-21.

"Di final All England kami kalah, jadi kali ini ingin membalas kekalahan. Apalagi mereka sekarang peringkat satu dunia, tentunya ini jadi motivasi besar buat kami untuk tampil sebaik mungkin," pungkas Bagas. (Ant/Z-1)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved