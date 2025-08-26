Gregoria Mariska Tunjung Melaju ke Putaran Kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
TUNGGAL putri bulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju ke ptaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menang
meyakinkan atas pebulu tangkis Rep Ceko, Petra Maixnerova, di Adidas Arena, Paris, Prancis, Senin (25/8) malam WIB.
Unggulan ketujuh itu hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk menyudahi pertandingan dalam dua gim saja, 21-10 dan 21-9.
Sejak awal gim pertama, pebulu tangkis berusia 26 tahun itu mengontrol permainan hingga menutupnya tanpa banyak perlawanan.
Hasil ini membuat Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang memastikan tiket babak kedua.
Selanjutnya, Gregoria akan menghadapi pebulu tangkis Denmark Julie Dawall Jakobsen yang menyingkirkan atlet Swiss, Milena Schnider, dengan 21-10 dan 21-16.
Selain Gregoria, wakil tunggal putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah Putri Kusuma Wardani, yang akan menghadapi wakil Hong Kong Lo Sin Yan Happy di putaran pertama. (Ant/Z-1)
An akan datang dengan status juara bertahan, sekaligus pemegang peringkat satu dunia.
Fadia dan Lanny akan dipisah setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis. Fadia akan kembali berpasangan dengan Apriyani Rahayu, sedangkan Lanny akan berduet dengan Amallia Cahaya Pratiwi.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, kembali ambil bagian dalam Turnamen Bulu Tangkis DPRD DKI Jakarta Cup yang digelar oleh Sekretariat DPRD DKI Jakarta.
Faathir/Devin mengalahkan rekan senegara mereka, Dexter Farrel/Wahyu Agung Prasetyo, dua gim langsung 21-5 dan 21-11 di laga final Thailand International Challenge 2025.
Setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.
Emas terakhir di Kejuaraan Dunia diraih pada 1993 melalui Susi Susanti. Adapun medali terakhir yang diraih tunggal putri adalah perunggu melalui Lindaweni Fanetri pada edisi 2015 di Jakarta.
Gregoria Mariska Tunjung turun satu peringkat dari pekan lalu dengan menempati peringkat ketujuh dunia, sementara Putri KW naik satu peringkat ke posisi sembilan.
Terdapat tiga atlet pratama yang saat ini menunjukkan potensi besar untuk naik ke level utama.
Putri KW kalah dari petenis Korsel Sim Yu Jin di putaran pertama Tiongkok Terbuka dengan skor 14-21, 21-14, dan 19-21.
Di putaran pertama Jepang Terbuka, yang digelar di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Rabu (16/7), Putri KW menghajar wakil tuan rumah Natsuki Nidaira dua gim langsung, 21-10 dan 21-16.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved