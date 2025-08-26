Gregoria Mariska Tunjung Melaju ke Putaran Kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung(X @INABadminton)

TUNGGAL putri bulu tangkis Indonesia Gregoria Mariska Tunjung melaju ke ptaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menang

meyakinkan atas pebulu tangkis Rep Ceko, Petra Maixnerova, di Adidas Arena, Paris, Prancis, Senin (25/8) malam WIB.

Unggulan ketujuh itu hanya membutuhkan waktu 29 menit untuk menyudahi pertandingan dalam dua gim saja, 21-10 dan 21-9.

Sejak awal gim pertama, pebulu tangkis berusia 26 tahun itu mengontrol permainan hingga menutupnya tanpa banyak perlawanan.

Hasil ini membuat Gregoria menjadi tunggal putri Indonesia pertama yang memastikan tiket babak kedua.

Selanjutnya, Gregoria akan menghadapi pebulu tangkis Denmark Julie Dawall Jakobsen yang menyingkirkan atlet Swiss, Milena Schnider, dengan 21-10 dan 21-16.

Selain Gregoria, wakil tunggal putri Indonesia di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis adalah Putri Kusuma Wardani, yang akan menghadapi wakil Hong Kong Lo Sin Yan Happy di putaran pertama. (Ant/Z-1)