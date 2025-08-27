Headline
GANDA putri bulu tangkis Indonesia Febriana Dwi Puji Astuti/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil menang di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Ana/Tiwi menyingkirkan wakil Skotlandia Julie Macpherson/ Clara Torrance dua gima langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 di Adidas Arena, Paris, Selasa (27/8) waktu setempat.
Tiwi mengatakan, pada pertandingan tersebut, mereka masih beradaptasi dengan kondisi lapangan. Ia menyebut laju shuttlecock berbeda saat latihan.
"Terutama bola sih, yang pas latihan berat, pas pertandingan bolanya cepet. Kita juga kurang tenang tadi pas di awal game pertama," kata Tiwi dalam keterangannya.
Di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Ana/Tiwi akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee. Tiwi pun mengaku cukup mewaspadai lawan pada pertandingan nanti.
"Lawan Baek/Lee kita sudah pernah ketemu dan rubber game, walaupun di game ketiga poin kita cukup jauh tapi itu menjadi pelajaran banyak bagi kita buat match besok," ujar Tiwi.
Sementara itu, Ana menyebutkan di gim pertama tadi mereka dirugikan dengan kondisi lapangan. Lawan, menurutnya, diuntungkan dengan kondisi angin.
"Pas di awal tadi posisinya menang angin dan lawan banyak main panjang-panjang dan kita terlalu ngikutin pola permainan lawan," kata Ana.
"Ke depannya kita harus lebih save dan lebih tahan lagi mainnya dan juga pastinya lebih fokus lagi sama permainan kita," imbuhnya. (Z-1)
Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki di babak kedua.
Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9.
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
Anthony Sinisuka Ginting tersingkir di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah takluk dari oma Junior Popov, lewat pertarungan sengit tiga gim 18-21, 21-19, dan 23-25.
Perombakan merupakan hasil dari evaluasi panjang terhadap performa para pemain.
Apri/Febi menghajar Chen Qing Chen/Keng Shu Liang dua gim langsung 21-13 dan 21-19 di laga 32 besar Makau Terbuka.
Ana/Tiwi tampil dominan dan menang straight game 21-10 dan 21-16 atas pasangan Taiwan Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui dalam tempo 31 menit di Tiongkok Terbuka..
Fadia sudah mengeluhkan kondisi tidak fit saat akan tampil pada perempat final Super 750 Jepang Terbuka 2025, pekan lalu.
PBSI telah mengkaji performa Fadia yang selama ini juga bermain rangkap.
