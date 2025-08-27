Ganda putri Indonesia Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi(MI/Dok PBSI)

GANDA putri bulu tangkis Indonesia Febriana Dwi Puji Astuti/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil menang di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.

Ana/Tiwi menyingkirkan wakil Skotlandia Julie Macpherson/ Clara Torrance dua gima langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 di Adidas Arena, Paris, Selasa (27/8) waktu setempat.

Tiwi mengatakan, pada pertandingan tersebut, mereka masih beradaptasi dengan kondisi lapangan. Ia menyebut laju shuttlecock berbeda saat latihan.

"Terutama bola sih, yang pas latihan berat, pas pertandingan bolanya cepet. Kita juga kurang tenang tadi pas di awal game pertama," kata Tiwi dalam keterangannya.

Di babak 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Ana/Tiwi akan menghadapi pasangan Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee. Tiwi pun mengaku cukup mewaspadai lawan pada pertandingan nanti.

"Lawan Baek/Lee kita sudah pernah ketemu dan rubber game, walaupun di game ketiga poin kita cukup jauh tapi itu menjadi pelajaran banyak bagi kita buat match besok," ujar Tiwi.

Sementara itu, Ana menyebutkan di gim pertama tadi mereka dirugikan dengan kondisi lapangan. Lawan, menurutnya, diuntungkan dengan kondisi angin.

"Pas di awal tadi posisinya menang angin dan lawan banyak main panjang-panjang dan kita terlalu ngikutin pola permainan lawan," kata Ana.

"Ke depannya kita harus lebih save dan lebih tahan lagi mainnya dan juga pastinya lebih fokus lagi sama permainan kita," imbuhnya. (Z-1)