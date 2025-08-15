Anthony Sinisuka Ginting Diyakini Bisa Kembali Kompetitif

Headline
PELATIH tunggal putra bulu tangkis Pelatnas PBSI Indra Widjaja optimistis Anthony Sinisuka Ginting mampu kembali bersaing secara
kompetitif di level elite, termasuk saat tampil di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, Prancis, 25-31 Agustus.
Menurut Indra, hasil Ginting yang terhenti di putaran pertama dalam dua turnamen setelah cedera yaitu Super 750 Jepang Terbuka dan Super 1000 Tiongkok Terbuka bukan menjadi tolok ukur utama.
"Motivasinya sangat baik. Saya sangat mengapresiasi Ginting dalam perjuangannya untuk comeback. Saya yakin dia akan kembali,"
kata Indra saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis (14/8).
Indra menyebut semangat Ginting untuk kembali ke performa puncak terlihat dari komitmen dan kerja kerasnya selama masa rehabilitasi. Selama proses pemulihan, Ginting berlatih ekstra dan menunjukkan disiplin tinggi.
"Sebenarnya semua dilihat dari kesehariannya. Bagaimana cara dia merawat cedera dan menjalani rehabilitasi. Pengorbanannya terlihat jelas. Kalau rehabnya bolong-bolong, kami akan bertanya, 'Apakah kamu benar-benar ingin comeback atau tidak?' Tapi Ginting konsisten," ujar Indra.
Saat ini, Ginting berada di peringkat 44 dunia setelah lebih dari enam bulan absen karena cedera.
Kini, Ginting akan kembali tampil di Kejuaraan Dunia BWF 2025. Dia akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov.
Indra berharap kerja keras selama rehabilitasi dapat ditransfer ke performa di turnamen.
"Persiapannya, baik dari latihan maupun penampilan di lapangan, sangat baik. Tinggal bagaimana momentum ini dibawa ke pertandingan. Harapan saya tentu dia bisa menunjukkan performa terbaik," pungkas Indra. (Ant/Z-1)
Sepanjang musim ini, Leo/Bagas telah sembilan kali turun dalam turnamen. Hasil terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Super 1000 All England (11-16 Maret).
Alwi Farhan akan mengawali debutnya di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis dengan menghadapi tunggal putra Vietnam Nguyen Hai Dang di putaran pertama.
PBSI membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.
Cedera tersebut terjadi saat Rehan/Gloria tampil pada perempat final Makau Terbuka, Jumat (1/8).
Pebulu tangkis Indonesia yang masuk daftar unggulan di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 adalah Jonatan Christie, Gregoria Mariska Tunjung, Fajar/Rian, dan Sabar/Reza.
Di laga final Thailand International Series 2025, Christian Adinata menang 21-14 dan 21-19 dalam duel berdurasi 39 menit atas sesama pebulu tangkis Indonesia Richie Duta Richardo.
Alwi Farhan naik dua peringkat ke posisi 23 dengan koleksi 47.030 poin, hasil dari tambahan 7.000 poin berkat kesuksesan di Makau Terbuka.
Bertanding di Macau East Asian Games Dome pada Sabtu (2/8), Alwi tampil solid dan menang dengan skor meyakinkan 21-16, 21-9
Alwi Farhan melaju ke empat besar Makau Terbuka usai menumbangkan wakil Hong Kong, Jason Gunawan, dua gim langsung 21-17 dan 21-15
