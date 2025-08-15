Anthony Sinisuka Ginting Diyakini Bisa Kembali Kompetitif

Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting(AFP/WANG Zhao)

PELATIH tunggal putra bulu tangkis Pelatnas PBSI Indra Widjaja optimistis Anthony Sinisuka Ginting mampu kembali bersaing secara

kompetitif di level elite, termasuk saat tampil di Kejuaraan Dunia BWF 2025 di Paris, Prancis, 25-31 Agustus.

Menurut Indra, hasil Ginting yang terhenti di putaran pertama dalam dua turnamen setelah cedera yaitu Super 750 Jepang Terbuka dan Super 1000 Tiongkok Terbuka bukan menjadi tolok ukur utama.

"Motivasinya sangat baik. Saya sangat mengapresiasi Ginting dalam perjuangannya untuk comeback. Saya yakin dia akan kembali,"

kata Indra saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta, Kamis (14/8).

Baca juga : Jelang Debut di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Alwi Farhan Diingatkan untuk Kelola Emosi

Indra menyebut semangat Ginting untuk kembali ke performa puncak terlihat dari komitmen dan kerja kerasnya selama masa rehabilitasi. Selama proses pemulihan, Ginting berlatih ekstra dan menunjukkan disiplin tinggi.

"Sebenarnya semua dilihat dari kesehariannya. Bagaimana cara dia merawat cedera dan menjalani rehabilitasi. Pengorbanannya terlihat jelas. Kalau rehabnya bolong-bolong, kami akan bertanya, 'Apakah kamu benar-benar ingin comeback atau tidak?' Tapi Ginting konsisten," ujar Indra.

Saat ini, Ginting berada di peringkat 44 dunia setelah lebih dari enam bulan absen karena cedera.

Baca juga : Ini 11 Wakil Indonesia yang akan Tampil di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis

Kini, Ginting akan kembali tampil di Kejuaraan Dunia BWF 2025. Dia akan berhadapan dengan wakil tuan rumah, Toma Junior Popov.

Indra berharap kerja keras selama rehabilitasi dapat ditransfer ke performa di turnamen.

"Persiapannya, baik dari latihan maupun penampilan di lapangan, sangat baik. Tinggal bagaimana momentum ini dibawa ke pertandingan. Harapan saya tentu dia bisa menunjukkan performa terbaik," pungkas Indra. (Ant/Z-1)