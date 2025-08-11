Headline
Saatnya Beri Jalan kepada Kaum Muda

Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.

Christian Adinata Menangi Perang Saudara untuk Jadi Juara Thailand International Series 2025

Basuki Eka Purnama
11/8/2025 04:08
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Christian Adinata (kanan) dan Richie Duta Richardo di atas podium juara Thailand International Series.(X @INABadminton)

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia Christian Adinata menjadi juara Thailand International Series 2025 setelah mengalahkan rekan senegara Richie Duta Richardo di laga final di Stadion Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Minggu (10/8).

Christian menang dua gim langsung 21-14 dan 21-19 dalam duel berdurasi 39 menit. 

Kemenangan ini menjadikan Christian Adinata sebagai satu-satunya dari 22 wakil Indonesia yang mampu meraih podium tertinggi dalam turnamen
tersebut.

Sementara itu, tuan rumah Thailand meraih dua gelar melalui tunggal putri dan ganda putra. 

Tunggal putri Thailand Tidapron Kleebyessun menundukkan wakil Korea Selatan Yoo A Yeon 21-14 dan 23-21, sementara pasangan Narut Saengkham/Apichasit Teerawiwat menang 21-15 dan 21-17 atas Masayuki Onodera/Daigo Tanioka asal Jepang.

Gelar ganda putri menjadi milik pasangan Jepang Mikoto Aiso/Momoha Niimi setelah mengalahkan wakil tuan rumah Atitaya Povanon/Patida Srisawat dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-16.

Adapun sektor ganda campuran dikuasai Malaysia lewat Wee Yee Hern/Chan Wen Tse yang menang 22-20, 21-16 atas Ratchapol Makkasasithorn/Nattamon
Laisuan dari Thailand. (Ant/Z-1)



Editor : Basuki Eka Purnama
