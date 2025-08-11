Christian Adinata Menangi Perang Saudara untuk Jadi Juara Thailand International Series 2025

Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Christian Adinata (kanan) dan Richie Duta Richardo di atas podium juara Thailand International Series.(X @INABadminton)

TUNGGAL putra bulu tangkis Indonesia Christian Adinata menjadi juara Thailand International Series 2025 setelah mengalahkan rekan senegara Richie Duta Richardo di laga final di Stadion Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Minggu (10/8).

Christian menang dua gim langsung 21-14 dan 21-19 dalam duel berdurasi 39 menit.

Kemenangan ini menjadikan Christian Adinata sebagai satu-satunya dari 22 wakil Indonesia yang mampu meraih podium tertinggi dalam turnamen

tersebut.

Sementara itu, tuan rumah Thailand meraih dua gelar melalui tunggal putri dan ganda putra.

Tunggal putri Thailand Tidapron Kleebyessun menundukkan wakil Korea Selatan Yoo A Yeon 21-14 dan 23-21, sementara pasangan Narut Saengkham/Apichasit Teerawiwat menang 21-15 dan 21-17 atas Masayuki Onodera/Daigo Tanioka asal Jepang.

Gelar ganda putri menjadi milik pasangan Jepang Mikoto Aiso/Momoha Niimi setelah mengalahkan wakil tuan rumah Atitaya Povanon/Patida Srisawat dengan skor 18-21, 21-18, dan 21-16.

Adapun sektor ganda campuran dikuasai Malaysia lewat Wee Yee Hern/Chan Wen Tse yang menang 22-20, 21-16 atas Ratchapol Makkasasithorn/Nattamon

Laisuan dari Thailand. (Ant/Z-1)