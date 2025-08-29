Putri Kusuma Wardani Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia, Akhiri Paceklik Medali Tunggal Putri

Headline
PEBULU tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil menembus semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 dan mengakhiri penantian panjang sektor tunggal putri Indonesia yang sudah satu dekade tanpa medali.
Langkah Putri dipastikan setelah menyingkirkan juara dunia 2019 asal India, Pusarla V Sindhu, melalui laga sengit tiga gim dengan skor 21-14, 13-21, 21-16 di Adidas Arena, Paris, Jumat.
Dengan hasil ini, Putri minimal sudah mengamankan medali perunggu, yang menjadi pencapaian pertama tunggal putri Indonesia sejak Lindaweni Fanetri merebut perunggu di Kejuaraan Dunia 2015 Jakarta. Sementara emas terakhir sektor tunggal putri diraih Susy Susanti pada 1993.
Pada perempat final, Putri tampil percaya diri di gim pertama dengan permainan agresif yang membuat Sindhu banyak melakukan kesalahan sendiri. Meski kalah 13-21 di gim kedua, pemain yang juga anggota Polri itu mampu kembali fokus di gim penentu untuk menutup pertandingan 21-16.
Kemenangan ini terasa lebih spesial karena Sindhu kini dilatih oleh Irwansyah, pelatih asal Indonesia yang saat ini bergabung dengan tim India.
Di babak semifinal, Putri akan menghadapi tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, yang melaju setelah mengalahkan Han Yue dengan skor 21-5, 21-19. (Ant/I-3)
Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari terhenti di babak 32 besar Kejuaraan Dunia 2025 setelah menyerah 14-21 dan 16-21 kepada pasangan Hong Kong Tang Chung Man/Tse Ying Suet.
Ganda campuran Indonesja Jafar/Felisha melaju ke 16 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis usai mengelahkan pasangan Serbia Tomic/Vitman 21-19 dan 22-20.
Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki di babak kedua.
Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9.
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
