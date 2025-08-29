Putri Kusuma Wardani Tembus Semifinal Kejuaraan Dunia, Akhiri Paceklik Medali Tunggal Putri

Putri Kusuma Wardani.(MI/RAMDANI)

PEBULU tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil menembus semifinal Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 dan mengakhiri penantian panjang sektor tunggal putri Indonesia yang sudah satu dekade tanpa medali.

Langkah Putri dipastikan setelah menyingkirkan juara dunia 2019 asal India, Pusarla V Sindhu, melalui laga sengit tiga gim dengan skor 21-14, 13-21, 21-16 di Adidas Arena, Paris, Jumat.

Dengan hasil ini, Putri minimal sudah mengamankan medali perunggu, yang menjadi pencapaian pertama tunggal putri Indonesia sejak Lindaweni Fanetri merebut perunggu di Kejuaraan Dunia 2015 Jakarta. Sementara emas terakhir sektor tunggal putri diraih Susy Susanti pada 1993.

Pada perempat final, Putri tampil percaya diri di gim pertama dengan permainan agresif yang membuat Sindhu banyak melakukan kesalahan sendiri. Meski kalah 13-21 di gim kedua, pemain yang juga anggota Polri itu mampu kembali fokus di gim penentu untuk menutup pertandingan 21-16.

Kemenangan ini terasa lebih spesial karena Sindhu kini dilatih oleh Irwansyah, pelatih asal Indonesia yang saat ini bergabung dengan tim India.

Di babak semifinal, Putri akan menghadapi tunggal putri Jepang, Akane Yamaguchi, yang melaju setelah mengalahkan Han Yue dengan skor 21-5, 21-19. (Ant/I-3)

