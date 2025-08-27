Putri Menang Tembus ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Headline
PEMAIN tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.
Putri berhasil mengalahkan wakil Brasil, Juliana Viana Vieira dengan skor 21-15 dan 21-11 di Adidas Arena, Paris, pada Rabu (27/8).
Putri mengaku sempat merasakan tekanan karena permainan Juliana yang agresif, terutama serangan bola atasnya yang bervariasi.
“Saya sempat ketinggalan di poin 11, jadi saya sedikit ganti pola permainan lebih banyak nurunin bola, daripada lob, untuk menghindari serangan-serangannya,” ungkap Putri dalam keterangannya.
Ke depan, Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki. Ia mengingat pertemuan terakhir mereka di Jepang Terbuka, di mana Putri berhasil meraih kemenangan. Namun, kondisi di Paris berbeda, terutama karena lapangan yang lebih berangin.
“Di sini kondisinya agak sedikit berbeda, lapangannya lebih berangin, jadi saya harus lebih save permainannya,” kata Putri. (I-3)
Leo/Bagas mengawali Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 di babak kedua dengan memastikan kemenangan mudah atas wakil tuan rumah Eloi Adam/Leo Rosi, dua gim langsung 21-8 dan 21-9.
Alwi Farhan memiliki catatan pertemuan kurang manis dengan Lin Chun Yi, yakni pada Australia Terbuka 2024 ketika gagal menuntaskan match point 20-16 dan akhirnya kalah.
Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Alwi Farhan memastikan langkah ke putaran kedua Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah menyingkirkan wakil Vietnam, Nguyen Hai Dang.
Ana/Tiwi menyingkirkan wakil Skotlandia Julie Macpherson/ Clara Torrance dua gima langsung dengan skor 21-17 dan 21-14 di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis di Adidas Arena, Paris.
Anthony Sinisuka Ginting tersingkir di putaran pertama Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025 setelah takluk dari oma Junior Popov, lewat pertarungan sengit tiga gim 18-21, 21-19, dan 23-25.
