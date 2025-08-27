Putri Menang Tembus ke 16 Besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025

Putri Kusuma Wardani.(MI/RAMDANI)

PEMAIN tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani berhasil meraih kemenangan di babak 32 besar Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025.

Putri berhasil mengalahkan wakil Brasil, Juliana Viana Vieira dengan skor 21-15 dan 21-11 di Adidas Arena, Paris, pada Rabu (27/8).

Putri mengaku sempat merasakan tekanan karena permainan Juliana yang agresif, terutama serangan bola atasnya yang bervariasi.

“Saya sempat ketinggalan di poin 11, jadi saya sedikit ganti pola permainan lebih banyak nurunin bola, daripada lob, untuk menghindari serangan-serangannya,” ungkap Putri dalam keterangannya.

Ke depan, Putri akan menghadapi Tomoka Miyazaki. Ia mengingat pertemuan terakhir mereka di Jepang Terbuka, di mana Putri berhasil meraih kemenangan. Namun, kondisi di Paris berbeda, terutama karena lapangan yang lebih berangin.

“Di sini kondisinya agak sedikit berbeda, lapangannya lebih berangin, jadi saya harus lebih save permainannya,” kata Putri. (I-3)