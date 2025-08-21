Timnas Voli U-21 Siapkan Strategi Hadapi Italia di Laga Perdana

Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
TIMNAS voli putra U-21 Indonesia menuntaskan persiapan terakhir jelang laga perdana melawan Italia pada Kejuaraan Dunia Voli Putra U-21 2025 di Tiongkok, Kamis (21/8).
Asisten pelatih Nur Widayanto menegaskan kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan.
Menurutnya, faktor pencahayaan dan suhu gedung menjadi perhatian utama sejak hari pertama tiba di Tiongkok.
“Anak-anak hari ini kondisinya lebih baik daripada saat baru datang. Dua kali uji coba lapangan membantu mereka beradaptasi dengan pencahayaan dan suhu di dalam GOR,” ujar Nur dalam keterangannya.
Selain memantapkan adaptasi, tim pelatih juga menaruh fokus pada analisis kekuatan lawan. Rekaman video pertandingan dan laga uji coba tim peserta, termasuk Italia, telah menjadi bahan kajian untuk menyusun strategi.
“Kami sudah mengantongi video permainan calon lawan, baik saat bertanding maupun sparing sebelum kejuaraan. Dari situ, kami bisa menyiapkan taktik yang sesuai,” imbuhnya.
Meski menilai kemampuan teknis para pemain U-21 mendekati level tim senior, Nur menekankan aspek mental dan kematangan bermain masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing menghadapi tim-tim elite dunia.
“Kalau dari teknik, mereka rata-rata sudah mendekati senior. Tapi mental bertanding dan kematangan di lapangan masih jadi pekerjaan rumah,” tegasnya. (I-3)
Persiapan skuad muda Merah Putih sudah matang berkat proses pembinaan berjenjang dan pengalaman di sejumlah turnamen besar.
Kiprah Garuda Pertiwi di turnamen ini terhenti di babak 16 besar setelah takluk 1-3 (12-25, 19-25, 25-21, 13-25) dari Italia.
TIMNAS voli Indonesia akan bertarung melawan Thailand dalam pertandingan pamungkas yang menentukan gelar juara Leg 2 SEA V League 2025.
Skuad Garuda Muda menang dengan skor 3-1 (25-14, 25-15, 18-25, 25-11).
Skuad muda Indonesia bertolak ke Thailand pada Kamis (10/7).
Anthony berkomitmen untuk memaksimalkan latihan demi mengembalikan performa terbaiknya jelang Kejuaraan Dunia.
TIM para bulu tangkis Indonesia menorehkan prestasi membanggakan dengan memborong 10 medali dalam ajang British & Irish Para Badminton International 2025 yang berlangsung di Cardiff, Wales.
Para peserta Kejuaraan Dunia datang dari 86 negara.
Kejuaraan dunia akan diikuti sekitar 60-80 negara anggota FIAS.
Seleksi atlet akan digelar di Bali dan diadakan dalam bentuk kejuaraan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved