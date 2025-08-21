Headline
Timnas Voli U-21 Siapkan Strategi Hadapi Italia di Laga Perdana

Khoerun Nadif Rahmat
21/8/2025 20:53
Timnas voli putra U-21 Indonesia.(DOK PBVSI)

TIMNAS voli putra U-21  Indonesia menuntaskan persiapan terakhir jelang laga perdana melawan Italia pada Kejuaraan Dunia Voli Putra U-21 2025 di Tiongkok, Kamis (21/8).

Asisten pelatih Nur Widayanto menegaskan kondisi fisik dan adaptasi skuad Garuda Muda semakin membaik setelah dua kali menjalani latihan di arena pertandingan. 

Menurutnya, faktor pencahayaan dan suhu gedung menjadi perhatian utama sejak hari pertama tiba di Tiongkok.

Baca juga : Timnas Voli Putra U-21 Target Tembus 12 Besar di Kejuaraan Dunia 2025

“Anak-anak hari ini kondisinya lebih baik daripada saat baru datang. Dua kali uji coba lapangan membantu mereka beradaptasi dengan pencahayaan dan suhu di dalam GOR,” ujar Nur dalam keterangannya.

Selain memantapkan adaptasi, tim pelatih juga menaruh fokus pada analisis kekuatan lawan. Rekaman video pertandingan dan laga uji coba tim peserta, termasuk Italia, telah menjadi bahan kajian untuk menyusun strategi.

“Kami sudah mengantongi video permainan calon lawan, baik saat bertanding maupun sparing sebelum kejuaraan. Dari situ, kami bisa menyiapkan taktik yang sesuai,” imbuhnya.

Meski menilai kemampuan teknis para pemain U-21 mendekati level tim senior, Nur menekankan aspek mental dan kematangan bermain masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing menghadapi tim-tim elite dunia.

“Kalau dari teknik, mereka rata-rata sudah mendekati senior. Tapi mental bertanding dan kematangan di lapangan masih jadi pekerjaan rumah,” tegasnya. (I-3)



