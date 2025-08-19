Timnas Voli Putra U-21 Target Tembus 12 Besar di Kejuaraan Dunia 2025

Headline
KETUA Umum Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) Imam Sudjarwo menyatakan keyakinannya terhadap kesiapan tim nasional voli putra U-21 yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Voli Putra U-21, Tiongkok, pada 21–31 Agustus 2025.
Menurut Imam, persiapan skuad muda Merah Putih sudah matang berkat proses pembinaan berjenjang dan pengalaman di sejumlah turnamen besar.
"Persiapannya sudah cukup panjang, sebelumnya mereka mengikuti Proliga dua kali, kemudian tampil di Kejuaraan Asia U-20 di Surabaya dan meraih peringkat empat Asia. Setelah itu juga dilanjutkan dengan pemusatan latihan (TC) yang cukup panjang," ujar Imam dalam keterangannya.
Ia menambahkan, aspek teknis, taktis, strategi, hingga kondisi fisik para pemain sudah berada dalam level terbaik. PBVSI juga menekankan pembentukan mental dan integritas agar pemain tampil pantang menyerah saat membela Merah Putih.
“Dari keseluruhan, mereka sudah siap. Mudah-mudahan bisa main total dan tampil baik,” kata Imam.
Mengenai target, timnas voli putra U-21 diharapkan bisa melampaui pencapaian tim putri U-21 yang sebelumnya hanya menempati peringkat ke-16.
“Target awal tentu harus bisa lolos dahulu dari fase grup D, minimal masuk empat besar. Setelah itu masuk 16 besar, lalu bertanding lagi. Syukur kalau bisa memperbaiki peringkat hingga 12 atau 10 besar,” ucapnya.
Pada turnamen tersebut, Indonesia menempati Grup D bersama Italia, Argentina, Prancis, Ukraina, dan Tunisia. (I-3)
