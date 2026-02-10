Format Super 1000 Diubah, Presiden BWF Terapkan Turnamen Dua Pekan Mulai 2027

Ilustrasi(Dok. PBSI)

FEDERASI Bulu Tangkis Dunia (BWF) resmi menyiapkan perubahan besar pada kalender kompetisi internasional yang mulai berlaku pada 2027. Salah satu fokus pembaruan tersebut adalah format baru turnamen level Super 1000 yang akan diperpanjang durasinya menjadi 11 hari.

Reformasi ini mencakup penambahan jumlah peserta tunggal dan perubahan sistem pertandingan demi menjaga kualitas laga serta nilai komersial bulu tangkis global. Kebijakan ini juga merupakan bagian dari kemitraan jangka panjang BWF dengan Infront yang berjalan hingga 2034.

Lima ajang Super 1000 yang digelar di Asia dan Eropa akan terdampak langsung oleh kebijakan ini. Selain durasi yang lebih panjang (mencakup dua akhir pekan), sektor tunggal akan diikuti oleh 48 pemain dengan sistem fase grup sebelum memasuki babak gugur.

Sementara itu, nomor ganda tetap memakai sistem eliminasi langsung dengan 32 pasangan.

BWF menilai perubahan struktur ini memberikan ruang pemulihan yang lebih baik bagi atlet elite, sehingga intensitas persaingan tetap terjaga sekaligus menekan potensi cedera.

Dari sisi penyiaran, jumlah laga yang diproduksi untuk televisi akan meningkat tajam. Total pertandingan di seluruh level turnamen BWF naik dari 1.410 menjadi sekitar 3.000 laga. Khusus kategori Super 1000, sebanyak 1.095 pertandingan akan disiarkan secara global.

"Kami sedang membangun olahraga yang relevan bagi generasi mendatang. Setiap elemen, mulai dari format kompetisi, peningkatan hadiah, hingga strategi penyiaran, telah dirancang ulang untuk memenuhi tuntutan olahraga global abad ke-21," ujar Presiden BWF, Khunying Patama Leeswadtrakul, dikutip dari laman resmi, Selasa (10/2).

Perubahan tidak hanya menyasar tur reguler. Kejuaraan Dunia juga akan menggunakan sistem grup agar setiap peserta minimal memainkan dua pertandingan. Sementara itu, Piala Sudirman serta Piala Thomas dan Uber akan melibatkan lebih banyak negara untuk memperluas representasi internasional di panggung dunia. (Ndf/I-1)