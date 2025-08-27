Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis 2025: Jonatan Melangkah ke Babak 16 Besar

Pemain bulu tangkis tunggal Jonathan Christie(Dok.PBSI)

TUNGGAL putra Indonesia Jonatan Christie memastikan langkah ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 setelah menyingkirkan wakil Azerbaijan berdarah Indonesia, Ade Resky Dwicahyo.

Jonatan mengakhiri perlawanan Ade hanya dalam dua gim langsung, 21-9 dan 21-17, pada pertandingan yang berlangsung di Adidas Arena, Paris, Rabu (27/8).

Sebelumnya, Ade membuat kejutan dengan menyingkirkan wakil Jepang, Koki Watanabe, pada babak pertama.

"Hari itu pun Ade bermain agresif, saya coba buat meredam dan berhasil di kondisi (saat) saya kalah angin. Jadi, Ade kurang leluasa untuk menekan ke belakangnya," ujar Jonatan dalam keterangan resmi.

Pada gim pertama, Jonatan tampil dominan dengan mengamankan tujuh poin beruntun sejak awal dan tak terkejar hingga menutup gim dengan nyaman. Namun, gim kedua berlangsung lebih ketat.

Jojo, sapaan akrab Jonatan, sempat tertinggal tiga angka sebelum bangkit untuk unggul tipis 6-5. Ade bahkan berbalik memimpin 15-14, tetapi gagal memaksa laga berlanjut ke gim ketiga.

"Saya merasa agak sedikit kesulitan mengontrol touch pukulan saya karena didorong sedikit gampang sekali out. Jadi, ke depannya saya harus aware sama kondisi angin di setiap lapangan yang memang cenderung berbeda," lanjut Jonatan.

Kemenangan tersebut menjadikan Jonatan sebagai wakil keempat Indonesia yang memastikan tiket 16 besar.

Sebelumnya, ganda putra Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana, serta ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi sudah lebih dulu melangkah.

Sementara itu, ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari harus terhenti setelah kalah dari unggulan kelima asal Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet.(H-4)