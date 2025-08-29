Tiga Wakil Indonesia Masuk Perempat Final Kejuaraan Dunia BWF 2025

Headline
INDONESIA berhasil mengirimkan tiga wakil ke babak perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025. Tiket semifinal akan memastikan setidaknya medali perunggu bagi para pebulu tangkis Tanah Air.
Dari sembilan wakil yang tampil di babak 16 besar, hanya tiga yang berhasil melangkah ke delapan besar. Ketiganya ialah Jonatan Christie, Putri Kusuma Wardani, serta pasangan ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.
Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat (29/8) di adidas arena, Paris, Prancis, mulai pukul 14.30 WIB. Putri akan berhadapan dengan bintang India, Pusarla V. Sindhu.
Rekor pertemuan keduanya sejauh ini imbang 2-2. Putri meraih kemenangan pada duel terakhir di Piala Sudirman 2025 dengan meyakinkan 21-12, 21-13.
Di sektor tunggal putra, Jonatan akan menantang juara dunia 2023 asal Thailand, Kunlavut Vitidsarn. Kunlavut melaju ke perempat final usai mengalahkan wakil Indonesia, Alwi Farhan.
Catatan pertemuan keduanya sejauh ini menunjukkan keunggulan Jonatan dengan skor 8-4. Dalam laga terakhir di Piala Sudirman 2025, Jonatan menang dua gim langsung atas Kunlavut.
Sementara itu, dari nomor ganda putri, pasangan Febriana/Amallia akan menghadapi wakil Jepang, Rin Iwanaga/Kie Nakanishi.
Rekor pertemuan kedua pasangan juga seimbang 2-2. Pertemuan terakhir terjadi di World Tour Finals 2024, yang dimenangi pasangan Indonesia tersebut.
Dengan catatan head to head yang cukup positif, peluang wakil Indonesia untuk menembus semifinal masih terbuka lebar.
Lapangan 1
Match 5
Putri Kusuma Wardani vs Pusarla V. Sindhu.
Lapangan 2
Match 7
Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn.
Match 8
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi vs Rin Iwanaga/Kie Nakanishi. (I-2)
