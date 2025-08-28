Lolos ke Perempat Final Kejuaraan Dunia, Putri KW Semakin Membaik

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW).(Dok. PBSI)

TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), berhasil melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025. Tiket ke delapan besar diraih Putri KW usai mengalahkan unggulan kedelapan asal Jepang, Tomoka Miyazaki.

Pada babak 16 besar di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8), Putri mengalahkan Miyazaki dengan skor meyakinkan 21-12, 21-11. Bagi Putri, hasil tersebut terasa spesial karena menjadi pencapaian perdananya menembus delapan besar Kejuaraan Dunia.

Kemenangan juga menjadi momentum penting bagi Putri yang merasa penampilannya kian berkembang saat menghadapi pemain kelas dunia.

“Ini adalah quarter final pertama saya untuk Kejuaraan Dunia, semoga saya bisa lakukan yang terbaik lagi besok. Saya juga merasa progress saya semakin membaik ketika melawan pemain top dunia, semoga besok siapapun lawan saya, saya mau mencoba membuktikan kalo saya bisa,” ucapnya.

Strategi dan kondisi lapangan ikut berpengaruh terhadap jalannya permainan. Putri KW menjaga serangan lawan, terutama pukulan silang, dengan footwork yang lebih aktif.

Posisi Tomoka di gim pertama yang menang angin justru menguntungkan Putri karena pukulan lawan kerap keluar.

Pada gim kedua, Putri mengaku lebih berani menurunkan bola untuk menyerang dan menghindari permainan net yang kerap menguntungkan lawan.

“Gim kedua, saya lebih sering nurunin bola untuk menyerang dan depannya juga agak manjangin dikit untuk menghindari adu net. Tomoka sebenarnya game kedua sebenarnya banyak ngajak main rally juga, cuman pukulannya memang hari ini tidak terlalu save,” ujar Putri.

Jalannya pertandingan sendiri cukup ketat di awal. Putri sempat meraih enam poin beruntun untuk unggul 11-6 pada interval gim pertama sebelum akhirnya menutupnya dengan skor 21-12.

Gim kedua sempat alot namun Putri perlahan melepaskan diri dari tekanan Miyazaki dan menutup gim dengan keunggulan 21-11. (H-3)