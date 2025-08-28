Gregoria Tersingkir di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Sesalkan Gim Pertama Terlalu Mudah untuk Lawan

TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung.(Dok. Antara)

TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 setelah dijegal wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin, dalam laga babak 16 besar di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8).

Gregoria menyerah dua gim langsung dengan skor 15-21, 18-21. Usai pertandingan, Gregoria mengaku kecewa dengan penampilannya di gim pertama yang menurutnya terlalu mudah bagi lawan.

“Yang sangat disayangkan tadi di game pertama, lawan terlalu gampang untuk bisa menang,” ujar Gregoria.

Baca juga : Lolos ke Perempat Final Kejuaraan Dunia, Putri KW Semakin Membaik

Padahal, ia sempat memimpin di awal gim pertama. Namun setelah interval, situasi berubah karena lawan mampu membaca pola permainannya.

“Di awal game saya sempat unggul dua sampai tiga poin, setelah interval lawan sangat baik untuk antisipasi dan baca bola saya. Jadi disitu saya banyak ragu dan mati-mati sendiri,” lanjutnya.

Pada gim kedua, Gregoria berusaha bangkit meski sempat tertinggal cukup jauh. Ia mampu memperkecil ketertinggalan hingga 18-19 namun lawan mampu keluar dari tekanan dan mengunci kemenangan.

Baca juga : Gregoria Tersingkir, Rekor Lawan Kim Ga-eun Terputus

“Game kedua saya juga sempat ketinggalan jauh dan sudah coba menyusul sampai dengan 18-19, disitu saya kurang melakukan inisiatif yang aman, jadi malah melakukan kesalahan terakhir," ujar Gregoria.

"Lawan juga berani spekulasi di poin-poin akhir di posisi menang angin itu juga membuat saya kesulitan melakukan defence,” imbuhnya.

Dengan hasil itu, langkah Gregoria terhenti di babak 16 besar dan gagal menyusul rekannya Putri Kusuma Wardani yang sudah lebih dulu mengamankan tiket perempat final. (H-3)