Gregoria Tersingkir di 16 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025, Sesalkan Gim Pertama Terlalu Mudah untuk Lawan

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
TUNGGAL putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, gagal melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 setelah dijegal wakil Korea Selatan, Sim Yu Jin, dalam laga babak 16 besar di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8).
Gregoria menyerah dua gim langsung dengan skor 15-21, 18-21. Usai pertandingan, Gregoria mengaku kecewa dengan penampilannya di gim pertama yang menurutnya terlalu mudah bagi lawan.
“Yang sangat disayangkan tadi di game pertama, lawan terlalu gampang untuk bisa menang,” ujar Gregoria.
Padahal, ia sempat memimpin di awal gim pertama. Namun setelah interval, situasi berubah karena lawan mampu membaca pola permainannya.
“Di awal game saya sempat unggul dua sampai tiga poin, setelah interval lawan sangat baik untuk antisipasi dan baca bola saya. Jadi disitu saya banyak ragu dan mati-mati sendiri,” lanjutnya.
Pada gim kedua, Gregoria berusaha bangkit meski sempat tertinggal cukup jauh. Ia mampu memperkecil ketertinggalan hingga 18-19 namun lawan mampu keluar dari tekanan dan mengunci kemenangan.
“Game kedua saya juga sempat ketinggalan jauh dan sudah coba menyusul sampai dengan 18-19, disitu saya kurang melakukan inisiatif yang aman, jadi malah melakukan kesalahan terakhir," ujar Gregoria.
"Lawan juga berani spekulasi di poin-poin akhir di posisi menang angin itu juga membuat saya kesulitan melakukan defence,” imbuhnya.
Dengan hasil itu, langkah Gregoria terhenti di babak 16 besar dan gagal menyusul rekannya Putri Kusuma Wardani yang sudah lebih dulu mengamankan tiket perempat final. (H-3)
LANGKAH pasangan ganda campuran Indonesia, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu, harus terhenti di babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.
TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), berhasil melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 usai mengalahkan Tomoka Miyazaki.
TUNGGAL putra Indonesia Jonatan Christie memastikan langkah ke babak 16 besar Kejuaraan Dunia BWF 2025 setelah menyingkirkan wakil Azerbaijan berdarah Indonesia, Ade Resky Dwicahyo.
TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani (Putri KW), berhasil melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025 usai mengalahkan Tomoka Miyazaki.
PUTRI Kusuma Wardani mengakhiri perjalanannya di Indonesia Open 2025 setelah takluk di babak perempat final. Bertanding di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (6/5),
TUNGGAL putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung tersisih pada babak kedua Badminton Asia Championships (BAC) 2025. Gregoria kalah dari wakil Korea Selatan Kim Ga-eun
TUNGGAL putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani berhasil memastikan diri lolos ke babak perempat final Swiss Terbuka 2025.
"Saya berharap Selasa (25/2) dia sudah kembali berlatih. Tetapi misal belum bisa, mungkin satu hari setelahnya. Dia mungkin akan bulan madu ketika di All England,"
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved