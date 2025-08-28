Jonatan Christie Tembus Perempat Final, Lepas dari Tekanan Tren Negatif

Jonatan Christie(Dok.PBSI)

JONATAN Jonatan Christie akhirnya memutus tren negatif setelah berhasil melangkah ke perempat final Kejuaraan Dunia BWF 2025. Tunggal putra Indonesia itu mengatasi wakil Hong Kong, Lee Cheuk Yiu, dengan skor meyakinkan 21-19, 21-9 pada babak 16 besar yang berlangsung di Adidas Arena, Paris, Kamis (28/8).

Kemenangan itu menjaga asa bagi Jonatan, yang dalam empat turnamen terakhir selalu gagal melewati babak 16 besar. Jojo, sapaan Jonatan, mengaku sempat dibayangi rasa cemas namun berhasil keluar dari tekanan tersebut.

“Hari ini bermain ada cemas-cemas sedikit karena dari empat turnamen kemarin selalu terhenti di babak 16 besar tapi puji Tuhan bisa keluar dari tekanan itu, pikiran itu, dan enjoy mulai di game kedua,” ujar Jonatan.

Gim pertama berjalan ketat di awal. Jonatan mampu unggul saat interval sebelum akhirnya memastikan kemenangan 21-19.

Memasuki gim kedua, Jonatan tampil lebih lepas. Dia berhasil menjaga keunggulan sejak awal hingga interval. Permainan Lee yang mengandalkan dropshot mampu ia antisipasi dengan baik. Jojo pun menutup laga dengan dominan menorehkan skor telak 21-9 di gim kedua.

“Lee banyak gunakan dropshot tapi pas bisa saya defense dia mulai banyak nyerang, itu malah enak buat saya karena bola di sini kalau mau nyerang harus pas touch-nya. Jadi semakin buru-buru mau nyerang semakin dia banyak melakukan kesalahan sendiri,” ungkap Jonatan.

Hasil tersebut sekaligus memutus catatan buruknya di Tiongkok Terbuka, Indonesia Terbuka, dan Singapore Terbuka yang selalu terhenti di babak 16 besar, serta Jepang Terbuka saat tersingkir di babak pertama.

Kemenangan turut mendongkrak kepercayaan dirinya setelah periode sulit dalam beberapa turnamen terakhir. Meski merasa lega, Jonatan menegaskan masih ada hal yang perlu diperbaiki untuk menghadapi perempat final.

“Ke depannya yang perlu terus diperbaiki fokus dan ketenangan untuk membaca setiap situasi yang terjadi di lapangan,” ucap Jojo. (M-3)

