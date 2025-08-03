Alwi Farhan Raih Gelar Juara Makau Terbuka 2025

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PEMAIN tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses meraih gelar juara Makau Open 2025 setelah menundukkan wakil Malaysia, Justin Hoh, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-5 pada laga final yang digelar di Macau East Asian Games Dome, Minggu (3/8).
Sejak awal gim pertama, Alwi langsung tampil menekan dan mengatur ritme permainan. Ia mencetak poin demi poin meski Justin sempat menyamakan kedudukan 9-9 lewat permainan terbuka yang cukup agresif.
Namun, Alwi perlahan mulai menjauh setelah mencetak lima poin beruntun hingga memimpin 15-11. Ia kemudian mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.
Memasuki gim kedua, Alwi tidak mengendurkan tekanannya. Ia langsung melesat dan unggul jauh 11-1 sebelum interval.
Usai jeda, Alwi terus mendominasi permainan dan tidak memberi kesempatan Justin untuk bangkit, hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan telak 21-5.
Dengan hasil ini, Alwi yang berstatus unggulan pertama di nomor tunggal putra mencatatkan gelar pertamanya di ajang Makau Terbuka 2025, sebuah turnamen yang termasuk dalam kategori BWF Super 300.
Faathir/Devin mengalahkan rekan senegara mereka, Dexter Farrel/Wahyu Agung Prasetyo, dua gim langsung 21-5 dan 21-11 di laga final Thailand International Challenge 2025.
Setelah Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis, Fajar akan berduet dengan Muhammad Shohibul Fikri, sedangkan Rian dipasangkan dengan Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.
Sepanjang musim ini, Leo/Bagas telah sembilan kali turun dalam turnamen. Hasil terbaik mereka adalah menjadi runner-up di Super 1000 All England (11-16 Maret).
Indra Widjaja menyebut semangat Anhony Sinisuka Ginting untuk kembali ke performa puncak terlihat dari komitmen dan kerja kerasnya selama masa rehabilitasi.
Alwi Farhan akan mengawali debutnya di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis dengan menghadapi tunggal putra Vietnam Nguyen Hai Dang di putaran pertama.
PBSI membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.
Daniel Marthin mengalami cedera lutut kiri saat tampil di sektor ganda putra bersama Muhammad Shohibul Fikri di ajang beregu campuran Piala Sudirman.
Indonesia memiliki rekam jejak yang baik dalam menyelenggarakan berbagai event olahraga internasional.
Para peserta akan memperebutkan hadiah total $1.450.000 dollar AS atau sekitar Rp23,9 miliar.
PBSI mengajukan perlindungan peringkat pada 25 Maret 2025 lantaran Anthony Sinisuka Ginting membutuhkan waktu pemulihan lebih lama akibat cedera bahu kanan.
Perubahan sistem skor bisa berimbas pada berbagai aspek permainan, termasuk teknik, daya tahan, dan mental pemain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved