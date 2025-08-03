Alwi Farhan Raih Gelar Juara Makau Terbuka 2025

Alwi Farhan.(MI/RAMDANI)

PEMAIN tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, sukses meraih gelar juara Makau Open 2025 setelah menundukkan wakil Malaysia, Justin Hoh, dalam dua gim langsung dengan skor 21-15, 21-5 pada laga final yang digelar di Macau East Asian Games Dome, Minggu (3/8).

Sejak awal gim pertama, Alwi langsung tampil menekan dan mengatur ritme permainan. Ia mencetak poin demi poin meski Justin sempat menyamakan kedudukan 9-9 lewat permainan terbuka yang cukup agresif.

Namun, Alwi perlahan mulai menjauh setelah mencetak lima poin beruntun hingga memimpin 15-11. Ia kemudian mengunci kemenangan di gim pertama dengan skor 21-15.

Memasuki gim kedua, Alwi tidak mengendurkan tekanannya. Ia langsung melesat dan unggul jauh 11-1 sebelum interval.

Usai jeda, Alwi terus mendominasi permainan dan tidak memberi kesempatan Justin untuk bangkit, hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan telak 21-5.

Dengan hasil ini, Alwi yang berstatus unggulan pertama di nomor tunggal putra mencatatkan gelar pertamanya di ajang Makau Terbuka 2025, sebuah turnamen yang termasuk dalam kategori BWF Super 300.