Atlet Bulu Tangkis, Jesita Putri Miantoro Memutuskan Pensiun akibat Cedera

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
PEMAIN bulu tangkis, Jesita Putri Miantoro memutuskan untuk mundur dari Pelatnas PBSI dan pensiun sebagai atlet akibat cedera yang dideritanya.
"Jesita Putri Miantoro mundur dari pelatnas PBSI," tulis keterangan resmi PBSI.
Dalam keterangan itu, Jesita disebut menderita cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) sejak Januari 2025.
"Jesita yang sudah pulih dari cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) yang mendera sejak Januari 2025 memutuskan berhenti menjadi atlet," lanjut keterangan tersebut.
Kendati telah dinyatakan sembuh, Jesita tetap memutuskan untuk undur diri dari dunia bulu tangkis. Atas dedikasinya selama ini, PBSI pun mengucapkan terima kasih.
"Cedera berulang di tempat yang sama membuatnya harus pamit dari panggung bulutangkis," sebut PBSI.
"PBSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Jesita selama berada di pelatnas. Selamat menapaki perjalanan baru Jesita."
Perlu diketahui, Jesita merupakan atlet bulu tangkis yang sebelumnya turun di nomor ganda putri dan berpasangan dengan Febi Setianingrum. Jesita/Febi terakhir tampil bersama di ajang Kumamoto Japan Master 2024 pada November lalu. (H-3)
Ana/Tiwi, yang turun sebagai unggulan kedua, membungkus kemenangan atas Jesita/Febi melalui dua gim langsung 21-15 dan 21-16 pada partai puncak turnamen BWF Super 300 tersebut.
Pasangan Jesita/Febi meraih gelar juara Kaohsiung Masters 2024 setelah menang atas wakil tuan rumah sekaligus unggulan kedua Sung Shuo Yun/Yu Chien Hui melalui dua gim langsung, 21-14, 21-18.
Ganda putri, Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum berhasil menjadi di juara di kejuaraan bulu tangkis Kaohsiung Masters 2024.
PASANGAN ganda putri Jesita Putri Miantoro/Febi Setianingrum tersisih di babak awal turnamen bulutangkis Kapal Api Indonesia Open 2024.
