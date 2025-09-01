Atlet Bulu Tangkis, Jesita Putri Miantoro Memutuskan Pensiun akibat Cedera

ATLET bulu tangkis, Jesita Putri Miantoro.(Dok. PBSI)

PEMAIN bulu tangkis, Jesita Putri Miantoro memutuskan untuk mundur dari Pelatnas PBSI dan pensiun sebagai atlet akibat cedera yang dideritanya.

"Jesita Putri Miantoro mundur dari pelatnas PBSI," tulis keterangan resmi PBSI.

Dalam keterangan itu, Jesita disebut menderita cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) sejak Januari 2025.

"Jesita yang sudah pulih dari cedera Anterior Cruciate Ligament (ACL) yang mendera sejak Januari 2025 memutuskan berhenti menjadi atlet," lanjut keterangan tersebut.

Kendati telah dinyatakan sembuh, Jesita tetap memutuskan untuk undur diri dari dunia bulu tangkis. Atas dedikasinya selama ini, PBSI pun mengucapkan terima kasih.

"Cedera berulang di tempat yang sama membuatnya harus pamit dari panggung bulutangkis," sebut PBSI.

"PBSI mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras Jesita selama berada di pelatnas. Selamat menapaki perjalanan baru Jesita."

Perlu diketahui, Jesita merupakan atlet bulu tangkis yang sebelumnya turun di nomor ganda putri dan berpasangan dengan Febi Setianingrum. Jesita/Febi terakhir tampil bersama di ajang Kumamoto Japan Master 2024 pada November lalu. (H-3)