CEO Persebaya Harap Suporter Saling Jaga

CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pendukung Bajol Ijo agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi menyusul gelombang demonstrasi dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah.

Dalam pernyataan terbuka, Azrul menegaskan pentingnya menjaga persatuan, baik di dalam maupun luar stadion.

“Teman-teman pendukung Persebaya di seluruh dunia, saya yakin perasaan kita semua sama. Campur aduk antara marah, kecewa, sekaligus prihatin dan sedih dengan situasi yang sedang terjadi di negara kita tercinta,” ujar Azrul melalui laman resmi klub.

Ia juga meyakini aspirasi masyarakat sudah tersampaikan melalui aksi-aksi beberapa hari terakhir. Azrul menekankan jangan sampai rasa marah berkembang menjadi konflik.

“Change is inevitable. Perubahan menuju lebih baik, semestinya, sudah harus dan akan terjadi. Tapi mari kita segara menatap ke depan. Jangan sampai kita semakin memperluas rasa marah dan kekecewaan ini ke arah yang mengkhawatirkan," imbuhnya.

Azrul pun berharap situasi segera membaik dan seluruh elemen dapat kembali berkumpul di tribun menikmati pertandingan.

Seperti diketahui, I League selaku operator kompetisi Super League resmi menunda tiga laga karena kondisi keamanan yang tidak kondusif.

Pertandingan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, yang semula dijadwalkan pada 31 Agustus 2025 ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.

Dua laga lainnya yang juga ditunda ialah Persib Bandung vs Borneo FC serta Persita Tangerang vs Semen Padang. (I-3)