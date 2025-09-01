CEO Persebaya Harap Suporter Saling Jaga

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
CEO Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, menyampaikan pesan khusus kepada seluruh pendukung Bajol Ijo agar tetap menahan diri dan tidak terprovokasi menyusul gelombang demonstrasi dan aksi massa yang terjadi di berbagai daerah.
Dalam pernyataan terbuka, Azrul menegaskan pentingnya menjaga persatuan, baik di dalam maupun luar stadion.
“Teman-teman pendukung Persebaya di seluruh dunia, saya yakin perasaan kita semua sama. Campur aduk antara marah, kecewa, sekaligus prihatin dan sedih dengan situasi yang sedang terjadi di negara kita tercinta,” ujar Azrul melalui laman resmi klub.
Ia juga meyakini aspirasi masyarakat sudah tersampaikan melalui aksi-aksi beberapa hari terakhir. Azrul menekankan jangan sampai rasa marah berkembang menjadi konflik.
“Change is inevitable. Perubahan menuju lebih baik, semestinya, sudah harus dan akan terjadi. Tapi mari kita segara menatap ke depan. Jangan sampai kita semakin memperluas rasa marah dan kekecewaan ini ke arah yang mengkhawatirkan," imbuhnya.
Azrul pun berharap situasi segera membaik dan seluruh elemen dapat kembali berkumpul di tribun menikmati pertandingan.
Seperti diketahui, I League selaku operator kompetisi Super League resmi menunda tiga laga karena kondisi keamanan yang tidak kondusif.
Pertandingan PSM Makassar vs Persebaya Surabaya, yang semula dijadwalkan pada 31 Agustus 2025 ditangguhkan hingga waktu yang akan ditentukan kemudian.
Dua laga lainnya yang juga ditunda ialah Persib Bandung vs Borneo FC serta Persita Tangerang vs Semen Padang. (I-3)
AKTIVIS HAM Robertus Robet mengimbau para peserta aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk bisa menahan diri dan tidak mudah terhasut provokator hingga bersikap anarkis.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
Presiden Prabowo Subianto menyebut anggota kepolisian dapat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
Duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis (28/8).
PERTANDINGAN pekan ke-4 BRI Super League 2025/26 antara Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda dipastikan ditunda oleh I.League hingga waktu yang belum ditentukan.
OPERATOR BRI Super League 2025/2026, I.League, menunda pertandingan antara Persita Tangerang dan Semen Padang FC yang seharusnya berlangsung pada 31 Agustus 2025.
Kehadiran Haye menjadi langkah strategis Persib untuk menjaga keseimbangan di lini tengah.
Laga kontra Persija akan menjadi partai keempat bagi Dewa United di musim ini.
Madura United berbagi angka dengan Persita Tangerang setelah duel di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (24/8) malam, berakhir imbang 1-1.
