Ketua KNPI Maluku Minta Aksi Unjuk Rasa Berjalan Tertib

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.
"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9).
Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat. Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.
"Pemerintah dan DPR RI harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.
Selain itu, Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.
"Aksi boleh tegas, tapi jangan merusak," tandasnya. (E-3)
Presiden Prabowo Subianto menyebut anggota kepolisian dapat melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya.
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pernyataan Prabowo yang menyebut demonstran sebagai pelaku makar dan terorisme.
Duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa yang bermula di DPR RI dan meluas ke berbagai daerah sejak Kamis (28/8).
TNI Polri memperketat pengamanan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/9). Mereka mendirikan tenda prajurit dan menyiagakan kendaraan taktis.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan menjaga stabilitas ekonomi adalah tugas berat yang harus ditanggung bersama.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
VOKALIS grup band D’Masiv, Rian Ekky Pradipta, mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Trubus turut menyoroti pernyataan presiden soal demonstrasi yang mengarah pada makar dan terorisme. Hal itu, menurutnya tidak relevan.
PASCAUNJUK rasa yang terjadi beberapa waktu lalu, kondisi wilayah Kota Jakarta masih belum berjalan normal, hingga Senin (1/9) Beberapa institusi pendidikan hingga pertokoan belum dibuka.
ENGAMAT hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono, mengimbau Polri untuk mengusut kasus tewasnya pengemudi ojek online (driver ojol) Affan Kurniawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved