Headline
Jaga Indonesia

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ketua KNPI Maluku Minta Aksi Unjuk Rasa Berjalan Tertib

Naufal Zuhdi
01/9/2025 17:27
Ketua KNPI Maluku Minta Aksi Unjuk Rasa Berjalan Tertib
Ketua KNPI Maluku, Faisal Sarif Hayoto(KNPI Maluku)

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.

"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9).

Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat. Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.

Baca juga : Komisi XI Kunker ke Australia, Agendanya: Menikmati Sydney Marathon

"Pemerintah dan DPR RI harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.

Selain itu, Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa. 

"Aksi boleh tegas, tapi jangan merusak," tandasnya. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved