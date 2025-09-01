Ketua KNPI Maluku Minta Aksi Unjuk Rasa Berjalan Tertib

Ketua KNPI Maluku, Faisal Sarif Hayoto(KNPI Maluku)

Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi. Ia menegaskan demonstrasi adalah hak konstitusional, tapi jangan sampai keluar jalur dan merugikan masyarakat.

"Saya instruksikan seluruh jajaran KNPI di kabupaten/kota hingga kecamatan untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan ketentraman bangsa. Kepada para demonstran, tetaplah fokus pada tujuan. Jangan mau ditunggangi oknum yang tidak bertanggung jawab hingga berujung pada perusakan fasilitas umum," kata Faisal, Senin (1/9).

Faisal juga mendesak pemerintah dan DPR RI untuk tidak abai terhadap suara rakyat. Menurutnya, tuntutan jutaan rakyat harus dijadikan pijakan perubahan demi Indonesia yang lebih baik.

Baca juga : Komisi XI Kunker ke Australia, Agendanya: Menikmati Sydney Marathon

"Pemerintah dan DPR RI harus mau mendengar suara rakyat. Mari kita lakukan perubahan untuk republik yang kita cintai agar Indonesia menjadi negeri gemah ripah loh jinawi," tegasnya.

Selain itu, Faisal berpesan khusus bagi pemuda Maluku agar tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan bangsa.

"Aksi boleh tegas, tapi jangan merusak," tandasnya. (E-3)