Komisi XI Kunker ke Australia, Agendanya: Menikmati Sydney Marathon

Hiruk pikuk rakyat yang turun ke jalan, gelombang demonstrasi besar-besaran yang menjalar dari ibu kota hingga daerah, nyatanya tidak membuat empati para anggota dewan yang terhormat tumbuh. Aspirasi dan kritik masyarakat terkait transparansi kinerja dan kenaikan gaji di tengah sulitnya kondisi ekonomi tidak didengar oleh para anggota DPR RI.

Alih-alih menemui dan memberi penjelasan kepada para demonstran, para wakil rakyat ini justru pelesiran ke luar negeri. Komisi XI DPR RI dikabarkan tengah melakukan kunjunga kerja pada periode 26 Agustus-1 September 2025.

Dalam sebuah selebaran yang berisi itinerary, berbagai agenda yang menyenangkan disiapkan di dalam jadwal. Beberapa di antaranya adalah:

Makan siang di Blue Mountain

Scenic World & Echo Point

Menikmati suasana Sydney Marathon dan Selebrasi

Agenda terkait kunjungan kerja ini pun sudah dikonfirmasi kebenarannya oleh salah satu staf di KBRI Canberra.

"Iya, Komisi XI (ada kunjungan)," tuturnya.

Yang lebih menarik, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun diketahui mengikuti TCS Sydney Marathon 2025. Agenda maraton itu digelar pada 30-31 Agustus 2025.

Nama Mukhamad Misbakhun diketahui tercatat sebagai salah satu peserta TCS Sydney Marathon 2025. Namun, saat dimintai keterangan terkait keikutsertaan dalam acara itu, Misbakhun membantahnya.

"Saya tidak mengikuti seperti yang dimintakan konfirmasi," ujar Misbakhun kepada Media Indonesia.