HMI: Sampaikan Aspirasi secara Bermartabat dan Jangan Anarkis

Aksi unjuk rasa di Surabaya.(Dok. Antara)

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah, menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan keresahan terkait situasi politik dan ekonomi kepada pemerintah dan DPR RI.

"Aksi yang dilakukan mahasiswa saat ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan jeritan hati nurani rakyat, sekaligus bagian dari upaya menegakkan keadilan", katanya dalam keterangan kepada wartawan.

Namun demikian, ia mengingatkan seluruh peserta aksi untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan. Aksi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang bermartabat.

“Jangan pernah terprovokasi apalagi merusak fasilitas umum. Aksi ini adalah bentuk curahan hati kita dalam rangka menjadikan Indonesia lebih baik,” tegas Falah.

Falah juga menekankan bahwa menjaga ketertiban dan fasilitas publik menjadi tanggung jawab bersama, karena dampak dari aksi yang dilakukan bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan berpengaruh pada masa depan bangsa.

“Aksi ini bukan sekadar momentum sesaat, tapi akan memberi pengaruh jangka panjang. Maka saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondisi Indonesia tetap kondusif,” pungkasnya. (H-3)