HMI: Sampaikan Aspirasi secara Bermartabat dan Jangan Anarkis

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Muhammad Falah, menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus menyuarakan keresahan terkait situasi politik dan ekonomi kepada pemerintah dan DPR RI.
"Aksi yang dilakukan mahasiswa saat ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan jeritan hati nurani rakyat, sekaligus bagian dari upaya menegakkan keadilan", katanya dalam keterangan kepada wartawan.
Namun demikian, ia mengingatkan seluruh peserta aksi untuk tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin menciptakan kerusuhan. Aksi unjuk rasa atau penyampaian aspirasi harus dilakukan secara damai, tetap menjunjung tinggi demokrasi yang bermartabat.
“Jangan pernah terprovokasi apalagi merusak fasilitas umum. Aksi ini adalah bentuk curahan hati kita dalam rangka menjadikan Indonesia lebih baik,” tegas Falah.
Falah juga menekankan bahwa menjaga ketertiban dan fasilitas publik menjadi tanggung jawab bersama, karena dampak dari aksi yang dilakukan bukan hanya dirasakan hari ini, tetapi juga akan berpengaruh pada masa depan bangsa.
“Aksi ini bukan sekadar momentum sesaat, tapi akan memberi pengaruh jangka panjang. Maka saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondisi Indonesia tetap kondusif,” pungkasnya. (H-3)
AKTIVIS HAM Robertus Robet mengimbau para peserta aksi unjuk rasa di berbagai daerah untuk bisa menahan diri dan tidak mudah terhasut provokator hingga bersikap anarkis.
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
VOKALIS grup band D’Masiv, Rian Ekky Pradipta, mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa.
Trubus turut menyoroti pernyataan presiden soal demonstrasi yang mengarah pada makar dan terorisme. Hal itu, menurutnya tidak relevan.
Melalui forum ini, Forhati menegaskan komitmen dalam mengonsolidasikan kekuatan perempuan dan membangun pengetahuan kolektif tentang isu-isu strategis perempuan di 2025.
Nilai-nilai HMI harus diaplikasikan untuk memberikan kontribusi nyata kepada umat dan bangsa
KETUA Badko HMI Sumbagsel Tommy Perdana Putra memberikan rapor merah kepada Polda Lampung atas sejumlah masalah yang terjadi di wilayah Lampung.
Imbauan pemerintah sangat jelas agar menjelang pilkada ini semua pihak sama-sama menjaga kondusivitas daerah.
MOCHAMMAD Afifuddin mengaku sempat menandatangani surat pengunduran diri sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
