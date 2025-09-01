Headline
VOKALIS grup band D’Masiv, Rian Ekky Pradipta, atau Rian D'Masiv mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa. Pesan tersebut ia sampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, @rianekkypradipta, pada Minggu (31/8).
"Suarakan sekeras-kerasnya hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk negeri tercinta kita ini, tetap jaga persatuan," tulis Rian.
Seruan itu ia sampaikan di tengah maraknya aksi unjuk rasa di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Aksi tersebut tidak hanya diwarnai penyampaian aspirasi, tetapi juga insiden penjarahan dan perusakan fasilitas umum.
Rian menekankan pentingnya toleransi dan solidaritas di antara peserta aksi. Ia berharap masyarakat dapat saling melindungi satu sama lain demi terciptanya suasana yang damai.
"Mari kita saling toleransi antar suku, ras, dan agama. Mari kita saling melindungi satu sama lain," ujarnya.
Selain itu, Rian juga menyampaikan doa agar masyarakat senantiasa diberi perlindungan dari segala bahaya.
"Doa ku pagi ini, ‘Tuhan lindungi kami dari segala marabahaya dan huru-hara akhir zaman yang tidak Engkau ridhoi. Aamin’,” ungkapnya.
Diketahui, gelombang aksi unjuk rasa yang berawal dari penolakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR terjadi dimulai dari Jakarta pada Senin (25/8). Peserta aksi terdiri dari dari mahasiswa, pelajar dan kelompok masyarakat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPR/MPR Senayan.
Mereka juga mengusung tuntutan di antaranya terkait transparansi dan pemangkasan tunjangan DPR hingga penolakan terhadap sejumlah RUU kontroversial.
Aksi demonstrasi kembali terjadi pada Kamis (28/8). Aksi tersebut menjalar ke sejumlah daerah pasca tewasnya seorang pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat mengantarkan pesanan. Belakangan, aksi unjuk rasa juga berujung pada penjarahan ke sejumlah rumah anggota DPR. (H-3)
