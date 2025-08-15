6  Musisi Izinkan Lagunya Dibawakan Bebas

Ilustrasi(pdb-lawfirm)

POLEMIK izin membawakan lagu dan kewajiban membayar royalti memicu ketegangan antara dua organisasi musik. Kedua organisasi itu Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI).

Di tengah panasnya perdebatan, sejumlah musisi ternama memilih bersikap terbuka. Mereka mengizinkan lagu-lagu ciptaannya dibawakan oleh penyanyi lain.

6 Musisi Izinkan Lagunya Dinyanyikan

Berikut enam musisi yang secara terbuka mengizinkan lagu-lagu ciptaannya dibawakan oleh penyanyi lain:

Ariel NOAH menegaskan tidak setuju dengan sistem direct licensing atau perizinan langsung antara pencipta dan pengguna lagu. Ariel mempersilakan siapa pun membawakan lagu-lagunya, tetapi urusan royalti harus tetap melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai mekanisme resmi.

2. Ryan D’Masiv

Vokalis D’Masiv, Rian Ekky Pradipta, melalui unggahan di akun X (Twitter) @RianEkkyP pada Sabtu (13/1/2025), mengizinkan band dan penyanyi untuk membawakan lagu-lagunya di mana saja. Namun, ia menegaskan pesan khusus kepada para Event Organizer (EO) dan promotor agar tidak lupa membayar performing right royalty kepada Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Raja Dangdut Rhoma Irama melalui YouTube Podcast Bisikan Rhoma episode #172 di akun @RhomairamaOfficial mempersilakan para penyanyi dangdut di seluruh dunia membawakan lagunya tanpa membayar royalti.

“Kalau saya pribadi, wahai para penyanyi dangdut di seluruh dunia, boleh nyanyiin lagu saya enggak saya tagih (royalti). Silakan sepuas-puasnya lagu sampai serak-serak. Boleh enggak usah bayar sama saya, ya. Ini hak eksklusif saya kan,” ujar Rhoma pada Jumat (6/6/2025).

4. Charlie Van Houten

Vokalis Setia Band, Charly Van Houten, melalui unggahan di Instagram @charly_setiaku, ia menyampaikan bahwa seluruh penyanyi dunia bebas menyanyikan karyanya tanpa kewajiban membayar royalti.

“Daripada pada mumet, saya Charlie VHT membebaskan seluruh teman-teman penyanyi di seluruh Indonesia maupun penyanyi dunia dan akherat bebas menyanyikan seluruh karya lagu-ku di panggung maupun di tongkrongan tidak wajib bayar royalti. Salam damai,” tulis Charly dalam unggahannya pada Minggu (8/6/2025).

Melalui akun Instagram resmi @officialdewa19 pada Rabu (13/8/2025), mengumumkan bahwa lagu-lagu Dewa 19 feat Virzha & Ello dapat digunakan secara gratis oleh kafe, restoran, dan hotel. Mereka menyediakan tautan pendaftaran khusus bagi yang ingin mengajukan penggunaan lagu, sebagai respons atas ribuan pesan yang masuk menanyakan izin tersebut.

Penyanyi sekaligus penulis lagu Kunto Aji mengumumkan siapa pun boleh menyanyikan lagunya tanpa izin khusus selama untuk keperluan non-komersial. Melalui media sosialnya, ia menegaskan lagunya bebas digunakan untuk konten pribadi atau acara santai, asalkan tidak dimanfaatkan untuk mencari keuntungan finansial langsung.

Langkah para musisi ini menunjukkan di tengah memanasnya perdebatan soal royalti, masih ada upaya menjaga semangat kolaborasi dan kebebasan berekspresi dalam bermusik. Meski sebagian memberi izin secara cuma-cuma, pesan mereka jelas. Hak cipta tetap harus dihormati, dan royalti resmi tetap menjadi bagian penting bagi keberlangsungan industri musik. (Instagram/Antara/Z-2)