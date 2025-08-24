Penyanyi jebolan Indonesian Idol Ghea Indrawari sukses menyihir para penggemar.(Dok. Istimewa)

GRUP musik d’Masiv dan penyanyi jebolan Indonesian Idol Ghea Indrawari sukses menyihir para penggemar. Ghea membuka konser Panggung Karya lewat lantunan lagu “Bucketlist” dilanjutkan dengan single “Malaikat”. Setelah Ghea, giliran d’Masiv yang tampil menghentak.

Mereka tampil menghibur selama dua jam sekaligus menjadi pamungkas dari rangkaian acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 di Smesco Indonesia, Jakarta, Sabtu (23/8/2025).

Ghea, perempuan kelahiran Singkwang, 10 Maret 1998 ini tampil manis dan enerjik dalam balutan busana dress putih yang classic tapi tetap chic khas Ghea. Ia pun menyatakan senang bisa hadir di acara Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025.

"Malam ini, aku akan temenin dengan beberapa lagu. Jadi, enjoy. Kalau tahu lagunya, boleh nyanyi bareng. Siapa tahu pas ngelamun terus, eh ini lagu apa kisahku?” canda Ghea yang disambut sorak para penggemarnya.

Suara unik jebolan Indonesian Idol tahun 2018 ini sukses menghipnotis seisi ruangan untuk larut bernyanyi dengan nada-nada syahdu. Penampilannya malam ini ditutup dengan hits “Jiwa yang Bersedih” yang sukses dibawakan Ghea dengan lengkingan yang menyayat hati.

Sementara itu, d’Masiv langsung mengajak Masiver bernyanyi lewat hits mereka “Setengah Mati” dan selanjutnya “Natural”.

“Gue harap kalian semua bersama dengan orang-orang yang kalian sayangi, yang kalian respect. Jangan sampai kalau kalian sukses, lupa sama orang yang kalian sayang,” ujar Rian vokalis jebolan kompetisi band A Mild Live Wanted tahun 2007.

Tak hanya tembang-tembang hits lama, d’Masiv juga membawakan lagu terbaru mereka, “Bahagia Sejak Pertama” yang bernuansa lebih groovy.

Tak ketinggalan, band asal Tangerang, Banten ini juga membawakan kembali lagu Chrisye yang mereka aransemen ulang, “Pergilah Kasih”. Lagu yang ditulis Chrisye pada 1989 itu kini disenandungkan kembali oleh para penggemarnya yang menggema di dalam arena convention hall di Smesco Indonesia.

Para penonton menyesaki Panggung Karya tak hanya berasal dari fans garis keras Ghea maupun d’Masiv. Para pengusaha UMKM binaan yang selama dua hari ini saling bertemu dan berbagi dalam Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 juga menikmati penampilan keduanya.

Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 menjadi ruang kolaborasi bagi pengusaha UMKM dan masyarakat untuk saling terhubung, belajar, dan berkembang. PT HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) mengejar festival tahunan yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kualitas SDM dan pemberdayaan UMKM.

Para pengusaha UMKM saling terhubung dalam Ruang Karya untuk mengembangkan bisnis mereka, belajar langsung dari kisah-kisah sukses pengusaha binaan Sampoerna yang tergabung dalam program Sampoerna Entrepreneurship Training Center (SETC).

Pada hari pertama pelaksanaan Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025, Sampoerna juga menjalin kemitraan strategis dengan sejumlah BUMN untuk memperkuat jaringan Sampoerna Retail Community di seluruh pelosok Indonesia. (I-1)