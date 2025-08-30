Massa Aksi Unjuk Rasa di Jambi Rusak Gedung DPRD, Kediaman Wagub, hingga Mobil Wartawan

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AKSI unjuk rasa buntut tunjangan rumah DPR juga terjadi di Jambi, Saat ini hingga Sabtu, (30/8) suasana semakin 'memanas' dan terjadi beberapa aksi perusakan oleh demonstran.
Massa terpantau merusak gedung DPRD Provinsi Jambi dan kediaman dinas Wakil Gubernur (wagub) Jambi Abdullah Sani dekat kawasan perkantoran Telanaipura, Kota Jambi.
Aksi itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 02.00 WIB. Segerombolan pemuda terlihat mendatangi lokasi rumah Wagub Jambi dan melempar batu.
Hampir bersamaan, di tempat terpisah puluhan warga bersenjatakan potongan kayu dan senjata tajam juga merangsek ke dalam Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, yang berada sekitar 150 meter dari kantor DPRD dan Kantor Gubernur Jambi.
Dalam aksi tersebut, tiga unit kendaraan minibus di halaman Kejati Jambi dibakar. Satu kendaraan yang menjadi korban, tercatat milik salah seorang wartawan di Jambi. Sejumlah pelaku aksi juga sempat mengejar beberapa wartawan yang mereka curigai petugas intel di sekitar lokasi. Beruntung para wartawan berhasil menyelamatkan diri.
Tidak hanya itu, pasca dihalau para personel kepolisian dari area perkantoran gubernur dan gedung DPRD Provinsi Jambi – yang letaknya bersebelahan— sekitar pukul 22.00 WIB puluhan warga membakar pos polisi lalu lintas yang berada di Simpang Bank Indonesia, tidak jauh dari kantor Kejati Jambi.
Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Krisno H Siregar meminta warga Jambi tidak terpancing, tetap berkepala dingin, dan bijaksana menyikapi gelombang protes merisaukan kamtibmas di Tanah Air saat ini.
Ia mengingatkan segenap elemen warga Jambi mewaspadai para 'penumpang gelap' yang dalam aksi-aksi massa yang berdampak buruk terhadap kamtibmas di Kota Jambi semenjak Jumat kemarin.
Kendati situasi terbilang aman dan terkendali, sejumlah aparat kepolisian Sabtu sore disiagakan di beberapa titik strategis di Kota Jambi. Tercatat, selain mencederai lima personel kepolisian, aksi yang dipicu isu kenaikan tunjangan rumah DPR dan tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas barracuda Brimob di Jakarta itu menyebabkan kerusakan cukup serius pada pintu, jendela dan meja kursi di dalam gedung DPRD Provinsi Jambi. Satu unit mobil operasional berpelat merah milik Sekretariat DPRD Jambi, juga dibakar massa dalam aksi Jumat petang. (H-3)
Peristiwa terjadi saat Gubernur Khofifah hendak menemui massa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di depan Gedung Negara Grahadi.
Hingga pukul 18.40 WIB, di bagian lantai atas gedung terlihat mulai runtuh setelah api membakar area gedung. Sementara bagian depan gedung DPRD sudah habis terbakar.
Tindakan anarkis menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas umum, kendaraan yang dibakar, termasuk beberapa ruang kantor pelayanan publik milik Polda DIY yang rusak terbakar.
Gubernur Jabar mengimbau kepada warga Jabar untuk tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan di tengah aksi solidaritas.
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
PULUHAN driver ojek online (Driver ojol) mendatangi Polres Tuban, Jatim, Jumat (29/8) malam untuk melakukan aksi simpatik atas tragedi tewasnya Affan Kurniawan.
MENTERI Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan melalui zoom meeting kepada seluruh kepala daerah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada Sabtu (30/8).
BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam resmi membatalkan pelaksanaan acara "Pesta Rakyat Rangkaian Perayaan HUT ke-80 RI" yang seharusnya digelar pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
RIBUAN massa mendatangi Gedung Negara Grahadi. Mereka menuntut agar teman mereka yang ditahan di Polrestabes Surabaya segera dibebaskan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved