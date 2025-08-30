Massa Aksi Unjuk Rasa di Jambi Rusak Gedung DPRD, Kediaman Wagub, hingga Mobil Wartawan

Penampakan kobaran api melalap sebuah mobil di halaman Kejati Jambi akibat aksi anakis warga Sabtu dini hari di Kota Jambi.(Dok. MI)

AKSI unjuk rasa buntut tunjangan rumah DPR juga terjadi di Jambi, Saat ini hingga Sabtu, (30/8) suasana semakin 'memanas' dan terjadi beberapa aksi perusakan oleh demonstran.

Massa terpantau merusak gedung DPRD Provinsi Jambi dan kediaman dinas Wakil Gubernur (wagub) Jambi Abdullah Sani dekat kawasan perkantoran Telanaipura, Kota Jambi.

Aksi itu terjadi pada Sabtu sekitar pukul 02.00 WIB. Segerombolan pemuda terlihat mendatangi lokasi rumah Wagub Jambi dan melempar batu.

Hampir bersamaan, di tempat terpisah puluhan warga bersenjatakan potongan kayu dan senjata tajam juga merangsek ke dalam Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi, yang berada sekitar 150 meter dari kantor DPRD dan Kantor Gubernur Jambi.

Dalam aksi tersebut, tiga unit kendaraan minibus di halaman Kejati Jambi dibakar. Satu kendaraan yang menjadi korban, tercatat milik salah seorang wartawan di Jambi. Sejumlah pelaku aksi juga sempat mengejar beberapa wartawan yang mereka curigai petugas intel di sekitar lokasi. Beruntung para wartawan berhasil menyelamatkan diri.

Tidak hanya itu, pasca dihalau para personel kepolisian dari area perkantoran gubernur dan gedung DPRD Provinsi Jambi – yang letaknya bersebelahan— sekitar pukul 22.00 WIB puluhan warga membakar pos polisi lalu lintas yang berada di Simpang Bank Indonesia, tidak jauh dari kantor Kejati Jambi.

Penumpang Gelap

Kepala Kepolisian Daerah Jambi Inspektur Jenderal Krisno H Siregar meminta warga Jambi tidak terpancing, tetap berkepala dingin, dan bijaksana menyikapi gelombang protes merisaukan kamtibmas di Tanah Air saat ini.

Ia mengingatkan segenap elemen warga Jambi mewaspadai para 'penumpang gelap' yang dalam aksi-aksi massa yang berdampak buruk terhadap kamtibmas di Kota Jambi semenjak Jumat kemarin.

Kendati situasi terbilang aman dan terkendali, sejumlah aparat kepolisian Sabtu sore disiagakan di beberapa titik strategis di Kota Jambi. Tercatat, selain mencederai lima personel kepolisian, aksi yang dipicu isu kenaikan tunjangan rumah DPR dan tewasnya driver ojol Affan Kurniawan yang dilindas barracuda Brimob di Jakarta itu menyebabkan kerusakan cukup serius pada pintu, jendela dan meja kursi di dalam gedung DPRD Provinsi Jambi. Satu unit mobil operasional berpelat merah milik Sekretariat DPRD Jambi, juga dibakar massa dalam aksi Jumat petang. (H-3)