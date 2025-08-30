Mendagri Minta, Kepala Daerah Mampu Amankan Warga dan Wilayahnya Masing-Masing

Headline
MENTERI Dalam Negeri RI (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan melalui zoom meeting kepada seluruh kepala daerah setingkat provinsi maupun kabupaten/kota pada Sabtu (30/8).
Tito mengatakan, mengingat situasi saat ini membuat pihaknya merasa perlu mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Para kepala daerah diharapkan mampu mengamankan daerahnya masing-masing.
Ditegaskannya jika kepala daerah adalah ketua Forkopimda dan pemilik tanggung jawab dalam rangka menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayahnya.
“Kami mengimbau agar saudara semua bisa segera mengambil langkah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah masing-masing. Karena mencegah lebih baik daripada nantinya terjadi hal-hal yang lebih besar lagi,” imbuhnya dalam siaran pers dari Humas Pemda DIY, Sabtu (30/8).
Tito juga menekankan agar para pelaksana pemerintahan di daerah bisa menunda kegiatan-kegiatan yang terkesan sebagai kegiatan pemborosan. Menurutnya, kegiatan seremonial bisa dilakukan secara sederhana saja karena bisa jadi kegiatan yang dilakukan dipelintir sehingga menimbulkan dugaan-dugaan yang tidak benar.
“Kami imbau aktifkan koordinasi Forkopimda, samakan langkah dan samakan persepsi untuk membaca peta kondisi ke depannya. Saudara bisa saling membagi tugas dalam upaya penertiban dan pendekatan terhadap masyarakat, termasuk kepada tokoh-tokoh masyarakat,” tutup dia. (H-3)
