Ini 3 Gubernur yang Temui Demonstran di Wilayah Mereka

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
SEBANYAK tiga kepala daerah menemui para peserta aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah mereka, Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman.
Ketiga gubernur itu berbaur dengan para demonstran di masing masing wilayah mereka.
Kang Dedi mengenakan pakaian putih yang biasa ia kenakan. Sri Sultan mengenakan jaket hitam menemui massa, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman mengenakan setelan jaket biru.
Ketiganya melakukan pertemuan dan kunjungan ke lokasi demonstrasi pada malam hari.
Ketiga pemimpin di tiga provinsi ini mengimbau kepada warga di wilayahnya untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban umum.
“Mari kita sama sama menahan diri dan menjaga Sulawesi Selatan yang kita cintai sama sama ini,” ujar Sudirman Sulaiman.
Ketiga gubernur itu, saat berada di kerumunan massa, dikawal ketat aparat keamanan. Bahkan Sri Sultan sempat oleh TNI disiapkan tameng di atas kepalanya untuk menghidari atau mencegah ada oknum pendemo yang melempar. (RO/Z-1)
“Bagaimana agar melibatkan mereka (masyarakat) untuk menjaga kebersihan lingkungan kali dan bisa mengambil manfaat juga,”
Geoheritage, biodiversity dan cultural diversity harus dikemas menjadi satu produk untuk keberlangsungan dan konservasi di DI Yogyakarta
"Yang memungkinkan adalah dengan durasi kunjungan antara dua atau tiga jam. Wisatawan dapat menikmati kuliner, kerajinan atau mampir di spot foto yang indah dan menarik,"
UMKM Monalisa memanfaatkan potensi singkong menjadi tepung mocaf (Modified Cassava Flour) yang memiliki permintaan pasar yang luas dan nilai tambah ekonomi yang signifikan.
PEMBUATAN Jembatan Pandansimo di DIY hampir selesai. Jembatan ini diyakini akan menjadi salah satu ikon infrastruktur di DIY yang tahan gempa
Dedi berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak oleh aksi tersebut. Diantaranya karyawan rumah makan yang tidak bisa bekerja karena restorannya hangus terbakar
WARGA Kampung Padangenyang, Sukabumi, diguncang kabar duka.Raya, balita perempuan berusia empat tahun, meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan.
PERISTIWA memilukan terjadi di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan, Kabupaten Sukabumi.
Pada era modern saat ini, peradaban terbaik untuk Kabupaten Bekasi adalah mengembalikan hamparan sungai sepanjang mungkin tanpa ada yang membatasi.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat (Jabar) menerbitkan imbauan kepada bupati dan wali kota di wilayahnya untuk membebaskan tunggakan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) perorangan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved