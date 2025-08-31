Ini 3 Gubernur yang Temui Demonstran di Wilayah Mereka

Foto kombinasi yang menampilkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Gubernur DIy Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui para demonstran.(MI/HO)

SEBANYAK tiga kepala daerah menemui para peserta aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah mereka, Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman.

Ketiga gubernur itu berbaur dengan para demonstran di masing masing wilayah mereka.

Kang Dedi mengenakan pakaian putih yang biasa ia kenakan. Sri Sultan mengenakan jaket hitam menemui massa, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman mengenakan setelan jaket biru.

Baca juga : Gubernur Sulsel Janjikan Bantuan Darurat untuk Korban Kebakaran Sorowako

Ketiganya melakukan pertemuan dan kunjungan ke lokasi demonstrasi pada malam hari.

Ketiga pemimpin di tiga provinsi ini mengimbau kepada warga di wilayahnya untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Mari kita sama sama menahan diri dan menjaga Sulawesi Selatan yang kita cintai sama sama ini,” ujar Sudirman Sulaiman.

Ketiga gubernur itu, saat berada di kerumunan massa, dikawal ketat aparat keamanan. Bahkan Sri Sultan sempat oleh TNI disiapkan tameng di atas kepalanya untuk menghidari atau mencegah ada oknum pendemo yang melempar. (RO/Z-1)