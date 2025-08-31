Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Ini 3 Gubernur yang Temui Demonstran di Wilayah Mereka

Media Indonesia
31/8/2025 07:12
Ini 3 Gubernur yang Temui Demonstran di Wilayah Mereka
Foto kombinasi yang menampilkan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dan Gubernur DIy Sri Sultan Hamengkubuwono X menemui para demonstran.(MI/HO)

SEBANYAK tiga kepala daerah menemui para peserta aksi demonstrasi yang terjadi di wilayah mereka, Ketiga kepada daerah itu adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman.

Ketiga gubernur itu berbaur dengan para demonstran di masing masing wilayah mereka. 

Kang Dedi mengenakan pakaian putih yang biasa ia kenakan. Sri Sultan mengenakan jaket hitam menemui massa, sedangkan Andi Sudirman Sulaiman mengenakan setelan jaket biru.

Baca juga : Gubernur Sulsel Janjikan Bantuan Darurat untuk Korban Kebakaran Sorowako

Ketiganya melakukan pertemuan dan kunjungan ke lokasi demonstrasi pada malam hari.

Ketiga pemimpin di tiga provinsi ini mengimbau kepada warga di wilayahnya untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban umum.

“Mari kita sama sama menahan diri dan menjaga Sulawesi Selatan yang kita cintai sama sama ini,” ujar Sudirman Sulaiman.

Ketiga gubernur itu, saat berada di kerumunan massa, dikawal ketat aparat keamanan. Bahkan Sri Sultan sempat oleh TNI disiapkan tameng di atas kepalanya untuk menghidari atau mencegah ada oknum pendemo yang melempar. (RO/Z-1)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Basuki Eka Purnama
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved