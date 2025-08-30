Headline
Presiden Imbau Rakyat Tenang

Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.

Tinjau Dampak Anarkisme Massa Aksi 29 Agustus, Dedi Mulyadi Janji Santuni Korban

Bayu Anggoro
30/8/2025 12:41
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.(Antara)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau sejumlah titik lokasi pasca demo berujung ricuh di kawasan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Sabtu (30/8) pagi.

Dedi berjalan kaki dari Gedung Sate, Kantor Pemprov Jabar menuju Gedung DPRD Jabar, dan kawasan sekitarnya untuk meninjau dan mengidentifikasi sejumlah kerusakan pasca demo.

Didamping Sekda Jabar, Dedi meninjau bangunan wisma MPR dan bangunan lainnya seperti 2 bangunan rumah makan yang hangus terbakar menyisakan puing-puing hitam pasca demo semalam. Selain itu setidaknya terdapat 10 unit motor yang terbakar.

Baca juga : Ini Potret Terbaru Anarkisme Massa yang Demo di Depan Gedung DPRD Jabar

Dedi berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak oleh aksi tersebut. Diantaranya karyawan rumah makan yang tidak bisa bekerja karena restorannya hangus terbakar.

Dedi menyebut tidak mau ada warga lainnya yang semakin susah dampak bentuk aksi ekspresi rakyat yang belum mendapatkan keadilan.

Gubernur Jawa Barat menghimbau agar masyarakat sabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga lain. (MGN/P-3)

 



Editor : Cahya Mulyana
