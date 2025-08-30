Tinjau Dampak Anarkisme Massa Aksi 29 Agustus, Dedi Mulyadi Janji Santuni Korban

Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi meninjau sejumlah titik lokasi pasca demo berujung ricuh di kawasan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro Kota Bandung pada Sabtu (30/8) pagi.
Dedi berjalan kaki dari Gedung Sate, Kantor Pemprov Jabar menuju Gedung DPRD Jabar, dan kawasan sekitarnya untuk meninjau dan mengidentifikasi sejumlah kerusakan pasca demo.
Didamping Sekda Jabar, Dedi meninjau bangunan wisma MPR dan bangunan lainnya seperti 2 bangunan rumah makan yang hangus terbakar menyisakan puing-puing hitam pasca demo semalam. Selain itu setidaknya terdapat 10 unit motor yang terbakar.
Dedi berjanji akan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak oleh aksi tersebut. Diantaranya karyawan rumah makan yang tidak bisa bekerja karena restorannya hangus terbakar.
Dedi menyebut tidak mau ada warga lainnya yang semakin susah dampak bentuk aksi ekspresi rakyat yang belum mendapatkan keadilan.
Gubernur Jawa Barat menghimbau agar masyarakat sabar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan warga lain. (MGN/P-3)
Sejak pukul 07.00 WIB, petugas kebersihan bersama warga dan aparat kepolisian tampak bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing serta material terbakar yang berserakan di halaman gedung.
