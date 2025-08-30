Daftar Lengkap Bangunan dan Fasilitas yang Rusak akibat Demo 29 Agustus 2025

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
AKSI demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.
Berikut adalah daftar lengkap fasilitas yang rusak akibat demo 29 Agustus 2025 di Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Pontianak, dan Bandung.
Sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa, antara lain:
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas penunjang seperti water barrier, median concrete barrier (MCB), CCTV, dan rubber cone.
Tujuh halte TJ dibakar selama kerusuhan:
Sisi timur Grahadi terbakar, mengeluarkan asap tebal.
Beberapa motor terbakar.
Outlet cepat saji (McDonald’s, Richeese) dan dealer mobil tutup.
Transportasi umum lumpuh total.
Massa mencoba menyerbu Gedung DPRD Pontianak: membakar ban bekas sebagai barikade.
Pos Polisi sekitar lokasi juga dibakar.
Wisma MPR yang berada seberang DPRD Jawa Barat dibakar massa.
Demo 29 Agustus 2025 menyisakan kerusakan parah di berbagai fasilitas pemerintah, transportasi, dan umum. Dari 7 gerbang tol dan halte TransJakarta yang dibakar di Jakarta, hingga gedung pemerintahan seperti DPRD Makassar dan Wisma MPR Bandung. Peristiwa ini mengguncang banyak aspek kehidupan masyarakat dan menjadi prioritas tanggapan pemerintah pusat. (Z-10)
