Daftar Lengkap Bangunan dan Fasilitas yang Rusak akibat Demo 29 Agustus 2025

Daftar bangunan dan fasilitas yang rusak.(Antara)

AKSI demo yang terjadi pada 29 Agustus 2025 di berbagai kota di Indonesia menyebabkan kerusakan besar pada fasilitas publik, transportasi, serta pusat pemerintahan dan komersial.

Berikut adalah daftar lengkap fasilitas yang rusak akibat demo 29 Agustus 2025 di Jakarta, Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Pontianak, dan Bandung.

Jakarta

Gerbang Tol/GT yang Dibakar

Sebanyak tujuh gerbang tol dibakar massa, antara lain:

GT Slipi 1 & GT Slipi 2

GT Pejompongan

GT Senayan

GT Semanggi 1 & GT Semanggi 2

GT Kuningan 1

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas penunjang seperti water barrier, median concrete barrier (MCB), CCTV, dan rubber cone.

Halte TransJakarta yang Dibakar

Tujuh halte TJ dibakar selama kerusuhan:

Halte Polda Metro Jaya

Halte Senen Toyota Rangga

Halte Sentral Senen

Halte Senayan Bank DKI (Bundaran Senayan)

Halte Gerbang Pemuda

Halte Bundaran Senayan

Halte Pemuda Pramuka

Pos Polisi yang Rusak atau Dibakar

Pos Polisi Slipi (Jakbar): kaca hancur, AC rusak.

Pos Polisi depan Kemenpora (Jakpus): rusak karena vandalisme.

Pos Polisi Gerbang Pemuda (GBK area): dilempar batu dan bambu.

Pos Polisi Senayan (Jl. Asia-Afrika): kaca pecah dan rusak.

Pusat Perbelanjaan & Butik Terdampak

Atrium Senen: Tutup sejak 29 Agustus.

Senayan Park & Lippo Mall Nusantara: Batas operasional hingga 12:30 WIB.

Sarinah: Tutup lebih awal, hanya sampai 16:00 WIB.

Plaza Senayan: Butik mewah (Dior, Fendi, Bvlgari, Louis Vuitton) menarik etalase sebagai upaya keamanan.

Makassar: Gedung DPRD Dibakar

Gedung DPRD Makassar dibakar- menewaskan tiga orang dan melukai beberapa lainnya.

Kendaraan di area parkir (mobil dan sepeda motor) juga terbakar.

ATM di dekat pos penjagaan dirusak.

Akses transportasi lumpuh di jalur Trans Sulawesi (Jalan AP Pettarani & sekitarnya).

Surabaya: Kebakaran di Gedung Grahadi

Sisi timur Grahadi terbakar, mengeluarkan asap tebal.

Beberapa motor terbakar.

Outlet cepat saji (McDonald’s, Richeese) dan dealer mobil tutup.

Transportasi umum lumpuh total.

Yogyakarta: Gedung SIM dan SPKT Mapolda Dibakar

Gedung pelayanan perpanjangan SIM dan area SPKT Mapolda DIY dibakar.

Massa memblokir akses ke Mapolda DIY; Sultan HB X turun tangan untuk meredam kerusuhan.

Pontianak: Serangan ke DPRD & Pos Polisi

Massa mencoba menyerbu Gedung DPRD Pontianak: membakar ban bekas sebagai barikade.

Pos Polisi sekitar lokasi juga dibakar.

Bandung (Jawa Barat): Wisma MPR Dibakar

Wisma MPR yang berada seberang DPRD Jawa Barat dibakar massa.

Dampak Lebih Luas

Transportasi publik lumpuh: Transjakarta, MRT, KRL, bus kota terganggu.

Kerugian ekonomi: IHSG turun 2-2,3%, rupiah melemah ±1%.

Respon pemerintah: Presiden memerintahkan investigasi menyeluruh dan langkah pengamanan ekstra.

Kesimpulan

Demo 29 Agustus 2025 menyisakan kerusakan parah di berbagai fasilitas pemerintah, transportasi, dan umum. Dari 7 gerbang tol dan halte TransJakarta yang dibakar di Jakarta, hingga gedung pemerintahan seperti DPRD Makassar dan Wisma MPR Bandung. Peristiwa ini mengguncang banyak aspek kehidupan masyarakat dan menjadi prioritas tanggapan pemerintah pusat. (Z-10)