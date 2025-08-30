Ini Potret Terbaru Anarkisme Massa yang Demo di Depan Gedung DPRD Jabar

Potret terbaru dampak anarkisme massa aksi di Bandung(MGN/Iwan Gumilar)

SEUSAI kericuhan aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran, suasana di sekitar Gedung DPRD Jawa Barat dan Wisma MPR RI di Jalan Diponegoro, Bandung, mulai berangsur pulih, Jumat (29/8) pagi.

Sejak pukul 07.00 WIB, petugas kebersihan bersama warga dan aparat kepolisian tampak bergotong royong membersihkan sisa-sisa puing serta material terbakar yang berserakan di halaman gedung.

Di halaman Gedung DPRD Jabar, sebuah kendaraan taktis (rantis) milik kepolisian masih berjaga. Aparat bersenjata juga terlihat memasuki bagian dalam gedung untuk melakukan penyisiran dan pengamanan. Sejumlah ruangan di lantai dasar mengalami kerusakan akibat lemparan batu dan api.

Sementara itu, kondisi Wisma MPR RI yang berada persis di depan Gedung DPRD Jabar tampak lebih parah. Bangunan dua lantai tersebut hangus terbakar dan kini hanya menyisakan puing-puing dinding serta rangka besi yang menghitam.

Aktivitas warga dan arus lalu lintas di sekitar Jalan Diponegoro tetap berjalan normal meski puing-puing kebakaran masih tampak jelas di lokasi. Polisi memastikan situasi telah kondusif, namun penyelidikan untuk mengungkap aktor di balik aksi anarkistis tersebut masih terus dilakukan. (MGN/P-3)