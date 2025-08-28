Gubernur Sulsel Janjikan Bantuan Darurat untuk Korban Kebakaran Sorowako

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman(MI/HO)

GUBERNUR Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas musibah kebakaran yang terjadi di. Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan, Rabu (27/8/2025). Andi Sudirman berjanji akan memberikan bantuan darurat bagi para korban.

Sebuah kebakaran hebat melanda Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan, Rabu (27/8/2025) siang. Peristiwa itu menyebabkan sedikitnya 48 rumah warga di kawasan Jalan Tambeha dan Jalan Menara hangus terbakar. Akibatnya, sekitar 200 kepala keluarga (KK) dengan total 279 jiwa terpaksa mengungsi.

Andi Sudirman menegaskan akan segera menyalurkan bantuan untuk meringankan beban para korban bencana kebakaran di Desa Soroako.

“Tentu rasa prihatin atas musibah yang terjadi di Luwu Timur siang tadi, kami akan segera menyalurkan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak. Kami menunggu surat resmi permohonan kedaruratan dari Bupati dan kita siapkan dana kurang lebih 1 milyar. Kita akan verifikasi cepat data-data korban yang masuk,” ujar Andi Sudirman.

Bantuan yang disiapkan pemerintah Sulsel meliputi dana tunggu hunian, kebutuhan harian seperti makanan siap saji, perlengkapan bayi, popok anak, biaya evakuasi serta biaya proses recovery.

Andi Sudirman mengatakan Pemprov Sulsel akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk memastikan kebutuhan mendesak korban dapat segera terpenuhi.

Pemprov Sulsel juga menyiapkan tim untuk melakukan pendataan lanjutan terkait kerugian material dan kebutuhan jangka panjang para korban.

“Semua pihak bisa bergotong royong dalam membantu para korban, karena musibah ini adalah duka bersama,” pungkas Andi Sudirman. (RO/Z-1).