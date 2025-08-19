Diduga Kebocoran Gas, Unit di Lantai 11 Apartemen City Park Cengkareng Terbakar

Kebakaran di Apartemen City Park Cengkareng(Dok. MGN)

Kebakaran melanda salah satu unit di Apartemen City Park, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (19/8) petang. Peristiwa ini diduga dipicu oleh kebocoran gas dari salah satu kamar yang dihuni seorang lansia.

Kobaran api terlihat keluar dari jendela sebuah kamar di lantai 11 Blok H. Besarnya api sempat membuat panik penghuni apartemen yang khawatir api akan merambat ke unit-unit lain.

Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Barat yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Sebanyak 20 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak menyebar lebih luas.

Evakuasi Dramatis

Dalam proses evakuasi, seorang warga terlihat meminta pertolongan dari lantai 11. Sementara itu, seorang petugas keamanan apartemen harus dievakuasi ke rumah sakit setelah tidak sadarkan diri akibat menghirup asap tebal ketika membantu penghuni keluar dari gedung.

Menurut keterangan saksi mata, api bermula dari kamar yang dihuni seorang lansia yang tengah memasak. Api tiba-tiba muncul dan diduga kuat berasal dari kebocoran gas elpiji.

“Api langsung besar keluar dari jendela. Warga panik, banyak yang minta dievakuasi,” kata Ria, salah seorang saksi di lokasi.

Api Padam Setelah Dua Jam

Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api berhasil dipadamkan sekitar dua jam kemudian setelah tim pemadam mengerahkan seluruh upaya untuk mengendalikan api.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan dalam penggunaan tabung gas elpiji serta kesiapan sistem keamanan dan keselamatan di lingkungan hunian vertikal. (Z-10)