Lantai 11 Apartemen City Park Cengkareng Terbakar, Penyebab Masih Diselidiki

Kebakaran di lantai 11 Apartemen City Park Cengkareng(Dok. MGN)

Kobaran api melanda kompleks Apartemen City Park yang berlokasi di Jalan Kapuk Cengkareng, Jakarta Barat, pada Selasa (19/8).

Peristiwa kebakaran itu memicu kepanikan penghuni apartemen. Dari rekaman video warga yang beredar, terlihat api menyambar salah satu unit di lantai atas, diiringi kepulan asap pekat yang membumbung tinggi ke udara.

“Kami sedang menuju lokasi untuk memastikan kondisi di lapangan,” ujar Kepala Unit Reserse Kriminal Polsek Cengkareng, AKP Parman Gultom, saat dikutip dari Antara, Selasa (19/8).

Sejumlah armada pemadam kebakaran telah dikerahkan untuk menjinakkan api. Hingga berita ini diturunkan, petugas masih berupaya melakukan penyemprotan ke titik api yang terus berkobar.

Suasana di sekitar lokasi terlihat tegang. Beberapa penghuni dan warga sekitar tampak panik sekaligus terdorong merekam momen terbakarnya lantai atas apartemen tersebut.

Penyebab pasti kebakaran masih belum dapat dipastikan. Aparat kepolisian menyatakan penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan setelah api berhasil dipadamkan sepenuhnya. (Ant/Z-10)