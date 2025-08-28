Mendagri Dorong Pemda Tingkatkan PAD

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
MENTERI Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah untuk mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Itu menurutnya penting agar ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat dapat dikurangi.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025, Banten, Kamis (28/8). Tito menilai kondisi fiskal daerah ke depan akan cukup menantang jika PAD yang dimiliki masih cukup rendah.
Dari catatannya, sekitar 350 pemerintah kabupaten memiliki PAD yang amat rendah dan bergantung pada transfer pemerintah pusat. Untuk itu, kata Tito, efisiensi anggaran di tingkatan kabupaten harus dilakukan dengan maksimal.
"Kami sampaikan, pertama, tolong lakukan betul efisiensi, dipelototi betul, itu akan direview oleh gubernur, provinsi kami yang review, jangan sampai terjadi inefisiensi, banyak daerah yang sukses," kata dia.
Kedua, bupati diminta untuk bisa mencari sumber PAD lain dengan kreatif. Itu tanpa menambah beban atau memberatkan masyarakat. Karenanya, para bupati didorong untuk bisa berkolaborasi dengan pihak swasta.
Tito menilai, pembukaan ruang bagi swasta di daerah akan berdampak positif dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Itu karena pihak swasta bakal menggerakkan perekonomian di wilayah, dan pemerintah di wilayah terkait dapat memfasilitasi, salah satunya melalui pemberian insentif.
"Yang bisa diberikan insentif, itu yang dikerjakan. Supaya swasta hidup. Kalau hidup otomatis bisa ditarik pajak, win win," urainya.
Ketiga, para kepala daerah, utamanya bupati juga didorong untuk bisa menangkap peluang dari program-program nasional yang digulirkan pemerintah pusat. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, memiliki peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah.
"Di Maluku Utara, kemarin disampaikan menggabungkan MBG dengan Kopdes, jadi, caranya Kopdes jadi supplier untuk MBG, jadi Kopdes punya off-taker, Kopdes untung, MBG tidak pusing cari supplier," pungkas Tito. (Mir)
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Aksi unjuk rasa Demo Pati Jilid II yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025. Mendagri Tito mengingatkan Bupati Pati Sudewo agar menjalin komunikasi santung dengan masyarakat
Tito mengatakan 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024, sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi warga Pati yang menuntut Bupati Pati Sudewo dari jabatannya.
Tinjauan langsung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penurunan harga beras terjadi
Mendagri Tito Karnavian mengatakan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikelola Perum Bulog terbukti mampu menjaga kestabilan harga beras di tingkat konsumen,
Mendagri Tito Karnavian menyebut eksistensi IPDN menjadi sangat penting karena merupakan pusat untuk melahirkan para pemikir di bidang ilmu pemerintahan.
MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut ratusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merugi dan dalam kondisi tidak sehat karena diisi oleh orang titipan yang tidak profesional.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved