Tito Dipanggil Prabowo ke Hambalang Ada Apa? Ini Bocorannya

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.(MGN)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8). Hal itu diungkapkan Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.

"Nanti sore jam 4 akan rapat dengan Bapak Presiden di Hambalang. Tadi malam juga rapat membahas mengenai program-program beliau," ujar Tito.

Agenda Pembahasan?

Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.

Ia menegaskan, Kemendagri memiliki peran sentral. Khususnya dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo.

"Kemendagri sangat penting sekali dalam rangka mendukung program presiden dan secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia," tandas Tito. (Bob/P-3)