Tito Dipanggil Prabowo ke Hambalang Ada Apa? Ini Bocorannya

Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke kediamannya di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/8). Hal itu diungkapkan Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat.
"Nanti sore jam 4 akan rapat dengan Bapak Presiden di Hambalang. Tadi malam juga rapat membahas mengenai program-program beliau," ujar Tito.
Prabowo, kata Tito, menginstruksikan agar Kemendagri mengoordinasikan sejumlah daerah. Namun, ia enggan merinci lebih jauh topik koordinasi yang dimaksud.
Ia menegaskan, Kemendagri memiliki peran sentral. Khususnya dalam mendukung kebijakan Presiden Prabowo.
"Kemendagri sangat penting sekali dalam rangka mendukung program presiden dan secara umum untuk kemajuan bangsa Indonesia," tandas Tito. (Bob/P-3)
Presiden Prabowo Subianto mencatat sejarah sebagai Presiden pertama yang membacakan teks Proklamasi pada upacara 17 Agustus
Dia pun menegaskan DPD selaku pengawas dan pengawal akan mendukung implementasi Astacita sebagai peta pemerataan hingga ke level daerah.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Management politik pemerintahan Prabowo dinilai mendahulukan mensejahterakan pejabat dan mengesampingkan kesejahteraan rakyat
Lodewijk menjelaskan pemerintah sangat berkomitmen untuk memberantas praktik tambang ilegal, terutama yang mempunyai beking oknum pejabat.
Willy menjelaskan bahwa Surya Paloh akan hadir pada acara peringatan HUT ke-75 Partai Gerindra pada 15 Februari 2025 besok.
Prabowo memberikan gambaran tentang situasi dunia, khususnya tantangan geopolitik, geoekonomi, dan semua dampak terhadap Indonesia.
Pos pengamanan terpadu didirikan di simpang Belanova. Tujuannya nanti, pos tersebut menjadi pos pengamanan gabungan.
Perumahan prajurit dan aparatur sipil Kopassus direncanakan dibangun di atas lahan seluas 120 hektar di Jalan Babakan Sirkuit, Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.
Koalisi Indonesia Maju (KIM) dikabarkan berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kawasan Hambalang, Jawa Barat, Minggu sore, 17 September 2023.
