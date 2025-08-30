Gubernur Akan Beri Bantuan untuk Korban Unjuk Rasa di Bandung

Kerusakan akibat unjuk rasa di Depan Gedung DPRD Jabar.(Dok Diskominfo Kota Bandung)

GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyatakan, pihaknya akan memberikan bantuan untuk pembelian 10 unit sepeda motor, juga pembangunan kembali rumah makan yang dibakar dalam unjuk rasa di Kota Bandung Jumat (29/8) malam.

“Kami menyiapkan bantuan untuk membeli 10 unit sepeda motor baru, begitu juga rumah makan yang dibakar akan kami _support_ untuk segera dibangun kembali," ungkapnya di Bandung Sabtu (30/8).

Dalam unjuk rasa itu terjadi kericuhan. Massa tak hanya membakar rumah, tetapi juga fasilitas umum dan mobil. Aksi tersebut sebagai rasa solidaritas untuk pengemudi ojek online Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol), yang meninggal dunia setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/8) malam.

Baca juga : Massa Aksi Unjuk Rasa di Jambi Rusak Gedung DPRD, Kediaman Wagub, hingga Mobil Wartawan

Gubernur juga menyebut, bagi karyawan selama rumah makan tersebut belum beroperasi, pihaknya juga akan menjamin.

"Saya tidak mau ada rakyat yang makin susah. Aksi ini kan mengekspresikan kekecewaan karena rakyat belum mendapatkan keadilan, tetapi di sisi lain juga tidak boleh berbuat tidak adil bagi orang lain," ucapnya.

Menurut Dedi, bahwa penyampaian pendapat di muka umum tidak boleh dimanfaatkan oleh para pihak yang berniat membuat rusuh. Ia sudah berkomunikasi ketika kejadian dari malam sampai Sabtu pagi. Di antara mereka yang berunjuk rasa sebagian memang ada yang tidak mengerti, sekadar ikut-ikutan, tapi ada pula yang sengaja mempersiapkan untuk rusuh.

“Namun pada akhirnya mereka yang mempersiapkan untuk rusuh itu hilang menjelang pagi. Mereka sudah terlatih dan terorganisir sehingga yang menjadi korban adalah yang tidak tahu apa-apa, seperti yang sungguh-sungguh berdemonstrasi, yang menjadi garda terdepan, atau juga pengendara motor,” bebernya.

Untuk itu, Dedi menegaskan, bagi siapa pun yang berlaku anarkis di Jabar, dirinya akan bersikap tegas karena hal itu akan merugikan orang lain. Ia juga mengimbau kepada warga Jabar untuk tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan di tengah aksi solidaritas. (H-2)