Gubernur Khofifah Jadi sasaran Lemparan Massa Pengepung Gedung Negara Grahadi

Headline
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.
GUBERNUR Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi sasaran empuk lemparan air mineral dan batu oleh massa yang mengepung Gedung negara Grahadi Surabaya.
Peristiwa terjadi saat Gubernur Khofifah hendak menemui massa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di depan Gedung Negara Grahadi.
Saat hendak keluar gerbang menemui ribuan massa. Masa dibagian belakang langsung melempari Gubernur dan Pangdam. Seketika pasukan TNI AD membentuk brigade mengamankan keduanya.
Sempat berhenti beberapa menit menunggu suasana reda. Gubernur dan Pangdam mendapat pengamanan ketat dari personil TNI AD. “Bentuk barisan segera,” teriak personil.
Gubernur dan Pangdam kemudian berjalan menuju kerumunan massa saat situasi tenang. Gubernur langsung disodori pertanyaan agar mau membebaskan teman mereka yang ditahan di Polrestabes Surabaya.
Mendengar tuntutan itu, Gubernur langsung menghubungi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto. Gubernur minta agar Kapolda mau membebaskan mereka yang ditahan.
Gubernur angkat bicara dan menyatakan kesiapannya untuk mendatangi Polrestabes Surabaya guna membebaskan massa yang ditahan. “Saya malam ini akan ke sana, minta agar mereka dibebaskan,” ujarnya.(H-2)
Hingga pukul 18.40 WIB, di bagian lantai atas gedung terlihat mulai runtuh setelah api membakar area gedung. Sementara bagian depan gedung DPRD sudah habis terbakar.
Tindakan anarkis menyebabkan beberapa kerusakan fasilitas umum, kendaraan yang dibakar, termasuk beberapa ruang kantor pelayanan publik milik Polda DIY yang rusak terbakar.
Gubernur Jabar mengimbau kepada warga Jabar untuk tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan di tengah aksi solidaritas.
AKSI unjuk rasa berbuntut kerusuhan juga pecah di Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Sabtu (30/8). Selain Gedung DPRD Grobogan, sejumlah kantor dan pos polisi menjadi sasaran.
AKSI unjuk rasa buntut tunjangan rumah DPR juga terjadi di Jambi, Saat ini hingga Sabtu, (30/8) suasana semakin 'memanas' dan terjadi beberapa aksi perusakan oleh demonstran.
Usai apel singkat, mereka kemudian ditempatkan di sejumlah titik. Pintu gerbang kanan dan kiri, kemudian titik tengah serta pengamanan di Gedung Negara Grahadi.
Aksi keprihatinan terhadap meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan di depan Gedung Negara Grahadi di Surabaya, berakhir rusuh antara massa dengan petugas kepolisian.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved