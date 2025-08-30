Gubernur Khofifah Jadi sasaran Lemparan Massa Pengepung Gedung Negara Grahadi

Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Faishol Taselan
30/8/2025 22:05
Ilustrasi(Dok Pemprov Jatim)

GUBERNUR Jatim Khofifah Indar Parawansa menjadi sasaran empuk lemparan air mineral dan batu oleh massa yang mengepung Gedung negara Grahadi Surabaya

Peristiwa terjadi saat Gubernur Khofifah hendak menemui massa bersama Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin di depan Gedung Negara Grahadi

Saat hendak keluar gerbang menemui ribuan massa. Masa dibagian belakang langsung melempari Gubernur dan Pangdam. Seketika pasukan TNI AD membentuk brigade mengamankan keduanya. 

Baca juga : Mapolres Kediri Dirusak, Kantor DPRD Dibakar

Sempat berhenti beberapa menit menunggu suasana reda. Gubernur dan Pangdam mendapat pengamanan ketat dari personil TNI AD. “Bentuk barisan segera,” teriak personil.

Gubernur dan Pangdam kemudian berjalan menuju kerumunan massa saat situasi tenang. Gubernur langsung disodori pertanyaan agar mau membebaskan teman mereka yang ditahan di Polrestabes Surabaya.

Mendengar tuntutan itu, Gubernur langsung menghubungi Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto. Gubernur minta agar Kapolda mau membebaskan mereka yang ditahan.

Gubernur angkat bicara dan menyatakan kesiapannya untuk mendatangi Polrestabes Surabaya guna membebaskan massa yang ditahan. “Saya malam ini akan ke sana, minta agar mereka dibebaskan,” ujarnya.(H-2)



Editor : Indrastuti
