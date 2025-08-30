Headline
Membawa Aspirasi Rakyat ke Dunia Roblox

Seorang mahasiswa informatika membuat map Aksi Kamisan di Roblox.

Media Indonesia
30/8/2025 23:25
Massa Bakar Sisi barat Gedung Negara Grahadi Surabaya
Ilustrasi: Polisi memasang kawat berduri di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur(ANTARA FOTO/Didik Suhartono)

MASSA membakar sisi barat Gedung Negara Grahadi di Jalan Raya Gubernur Suryo Surabaya dibakar massa pada Sabtu malam sekitar pukul 21.38 WIB.

Area tersebut terdapat sejumlah ruangan salahnya satunya adalah Press Room atau ruang wartawan yang biasa meliput kegiatan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Massa membakar Grahadi kurang lebih satu jam setengah setelah Khofifah menemui demonstran.

Baca juga : Gubernur Khofifah Jadi sasaran Lemparan Massa Pengepung Gedung Negara Grahadi

"Setelah itu mereka mulai melempar botol hingga bom molotov ke dalam Gedung Negara Grahadi Surabaya sisi barat," ujar salah satu saksi mata, Anwar warga Gubeng Surabaya seperti dilansir dari Antara.

Dia mengaku sengaja datang ke depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, untuk melihat suasana demo di malam hari.

"Tapi ini sudah keterlaluan, demo ya demo tapi jangan sampai membakar dan menjarah printer di dalam gedung Negara Grahadi Surabaya," ucapnya.

Baca juga : Mako Brimob Kwitang Kembali Ricuh, Petasan Berbalas Gas Air Mata

Dari pantauan di lapangan, massa demonstran masih tetap berada di depan gedung Negara Grahadi Surabaya. Petugas keamanan tidak ada yang menghalau massa demonstran.

Suara petasan masih bersautan hingga pukul 22.30 WIB. Jumlah mereka masih tetap banyak memadati Jalan Gubernur Suryo Surabaya.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menemui massa demonstran di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jawa Timur, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dia menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Surabaya terkait pembebasan massa aksi yang ditahan, menyusul sudah ada dua orang dibebaskan siang tadi.

"Sekarang masih di Polrestabes Surabaya, dibebaskan malam ini. Bisa bertelfon dengan Pak Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur), karena tadi siang sudah ada dua yang dibebaskan. Jadi kita akan koordinasi ke Poltabes," ujarnya.

Menurutnya, warga Jawa Timur yang ditahan adalah masyarakat yang selama ini bekerja keras dan berkontribusi positif dalam pembangunan. (Ant/M-3)



Editor : Abdillah M. Marzuqi
