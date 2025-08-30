Driver Ojol di Tuban Gelar Aksi Simpatik, Desak Penuntasan Proses Hukum Kasus Kematian Affan Kurniawan

Headline
PULUHAN driver ojek online (Driver ojol) mendatangi Polres Tuban, Jatim, Jumat (29/8) malam untuk melakukan aksi simpatik atas tragedi tewasnya Affan Kurniawan. Aksi tersebut dilakukan sebagai atas rekannya yang meninggal dalam unjuk rasa DPR di Jakarta.
Selain melaksanakan salat gaib dan doa bersama, para driver ojol ini juga mengawal proses hukum untuk korban insiden unjuk rasa di Jakarta, pada Kamis (28/8). Sebelum melaksanakan salat gaib, puluhan driver ojol datang sambil menyalakan lilin di halaman Mapolres Tuban.
Ketua koordinator ojol Tuban, Yudi Novianto mengatakan kedatangan bersama ratusan driver ojol yang lain bertujuan untuk bersilaturahmi serta mengawal proses hukum untuk rekan sejawat yang menjadi korban peristiwa di Jakarta pada kamis (28/8).
"Kami berharap pak Kapolri menyelesaikan secara tuntas dan transparan," katanya, Jumat (29/8) malam.
Ia berharap Kapolres Tuban bisa menjadi jembatan atas aksi solidaritas bersama 165 driver ojol lainnya bisa tersampaikan kepada Kapolri.
Menurutnya, saat ini apa yang dilakukan oleh Polri terkait peristiwa ini sudah transparan. Karena hari ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal.
"Seandainya kami tidak mendapatkan informasi selanjutnya, kami akan konsolidasi secara nasional, " terangnya.
Sebelumnya, pada Jum'at (29/8) siang salat gaib juga dilaksanakan oleh Personel Polres Tuban bersama masyarakat di Masjid Baitul Mu'min dipimpin oleh Riza Sholahudin Habibie Pengasuh Ponpes Ash-Shomadiyah Tuban.
Kapolres Tuban AKB William Cornelis Tanasale mengatakan, aspirasi dari massa ojol hari ini akan disampaikan kepada pimpinan Polri. Apalagi Kapolri juga sudah berjanji akan bertindak tegas pada para pelaku yang menyebabkan Affan Kurniawan meninggal dunia.
"Semoga permasalahan ini cepat selesai dan Indonesia bisa cepat pulih seperti sedia kala, " ujar Kapolres. (H-3)
Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan santunan kepada pihak keluarga sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas.
